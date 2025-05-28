Selectividad 2025: menos cafeína y más frutos secos para afrontar la PAU con éxito

Estudiantes en las pruebas de Selectividad 2024 en la Facultad de Derecho de la Universitat de Lleida.

Miles de estudiantes afrontan estos días la preparación para la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), popularmente conocida como Selectividad. En Catalunya, las pruebas tendrán lugar del 11 al 13 de junio y de cara a la organización del estudio los expertos recomiendan reducir el consumo de cafeína y azúcares mientras aconsejan aumentar la ingesta de frutos secos y la práctica deportiva. Las estadísticas son alentadoras: el 91,7% del alumnado que se presentó a la PAU en 2024 logró aprobar, alcanzando un impresionante 97,3% de aprobados en la fase general obligatoria.

Profesores de bachillerato y educadores insisten en transmitir estos datos positivos para aliviar la ansiedad que experimentan muchos estudiantes. "Hay que convencerles de que están suficientemente preparados para afrontar con garantías estas pruebas. Desde primero de bachillerato se les habitúa a ese modelo de preguntas", explica a EFE Javier Iglesias, presidente de la asociación Aesece, que representa a 141 centros de Bachillerato concertado. La mayoría de institutos ya realizan simulacros con exámenes durante tres días consecutivos, siguiendo el mismo formato que la PAU, conscientes de que muchos alumnos perciben estos exámenes como determinantes para su futuro.

Estrategias eficaces para organizar el estudio

La organización del tiempo resulta fundamental para afrontar con éxito la Selectividad. Los psicólogos y educadores consultados por EFE recomiendan:

Elaborar un calendario dividiendo el temario en bloques y días, concentrando el mayor esfuerzo en la primera semana y dedicando los últimos días exclusivamente al repaso.

Planificar sesiones de estudio de 45 minutos con descansos intermedios, alternando asignaturas teóricas y prácticas para mantener la concentración.

Crear esquemas y mapas conceptuales que prioricen los contenidos clave de cada materia.

Estudiar en voz alta, técnica que facilita tanto la comprensión como la retención de la información.

Disponer de un espacio ordenado, con buena iluminación y libre de distracciones, manteniendo el móvil y las redes sociales alejados durante las sesiones de estudio.

Visitar previamente el centro donde se realizarán los exámenes para familiarizarse con el entorno y calcular adecuadamente los tiempos de desplazamiento.

La alimentación como aliada del rendimiento académico

"No tengo un límite marcado de pausas de descanso, paro cuando me desconcentro, salgo de mi habitación, me doy un paseo por la casa y voy a la cocina a comer algo", comenta a EFE Victoria, estudiante que se prepara para la PAU en el Instituto público Fortuny de Madrid, reflejando un comportamiento habitual entre los estudiantes.

Sin embargo, los especialistas en Ciencias de la Salud advierten sobre el impacto negativo de ciertos hábitos alimenticios durante la época de exámenes. "El abuso de cafeína, azúcares o bebidas energéticas produce efectos verdaderamente negativos porque les sobreestimula", advierte Sergio Cook, orientador del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

Para mejorar la concentración y el rendimiento intelectual, los expertos recomiendan:

Incluir en la dieta pescado azul, frutos secos y semillas como la chía o el lino, que mejoran la velocidad mental.

Consumir queso y carne, alimentos que ayudan a prevenir la fatiga mental.

Incorporar chocolate negro de alta pureza, que mantiene la mente más despierta.

No olvidar los huevos y cereales integrales, que aportan energía sostenida al cerebro.

Además de una alimentación adecuada, es imprescindible dormir unas ocho horas diarias y realizar algún tipo de actividad física o meditación para relajar la mente y mantener el equilibrio psicológico.

Afrontando el primer día de exámenes con garantías

Según psicólogos y profesores, una vez que el alumnado se familiariza con el espacio y comprende la mecánica del examen, la mayoría percibe que la situación no es tan compleja como imaginaba.

Para afrontar con éxito el primer día de exámenes, los expertos sugieren:

Realizar un desayuno completo basado en cereales, frutos secos, frutas, aguacate o huevos, evitando la bollería industrial y los alimentos ultraprocesados.

Calcular el doble del tiempo habitual para llegar al centro de examen, previniendo posibles imprevistos.

Llevar varios bolígrafos y comenzar el examen por las preguntas que resulten más accesibles, lo que aumentará la seguridad y confianza.

Escribir con letra clara y destacar los elementos más importantes de cada respuesta.

Entre exámenes, consumir tentempiés ligeros como fruta, chocolate negro o frutos secos para mantener estables los niveles de energía.

Para la comida, optar por un plato de pasta, arroz o patatas que aporte la energía necesaria sin provocar somnolencia.

"Y si nos ponemos nerviosos y nos bloqueamos paramos y repasamos la tabla de multiplicar", aconseja el profesor de la Universidad CEU San Pablo, Fernando Miralles, como técnica efectiva para desviar la atención y romper el bloqueo mental.