Homenaje a las víctimas del VIH

La capital del Segrià homenajeó ayer a las 250 personas que han muerto por VIH en la demarcación de Lleida desde los años 80, con un acto organizado por la Fundació Antisida en el patio del Institut d’Estudis Ilerdencs. Durante la conmemoración, se leyeron en voz alta los nombres de los fallecidos, que estaban plasmados en un cartel de grandes dimensiones, “para visibilizar la existencia de la enfermedad, sus afectados y la dimensión que tiene en nuestra sociedad”, aseguró Joan Fibla, presidente de la Fundació Antisida. Asimismo, tuvo lugar una actuación musical y, en la fachada exterior de la institución, se expusieron unos tapices elaborados por los seres queridos de los fallecidos por VIH en Catalunya, que forman parte del Museu Nacional en Barcelona.

“Es importante continuar visibilizando la enfermedad porque, a día de hoy, continuamos registrando fallecidos por SIDA en la demarcación e incluso hemos visto un repunte de positivos”, destacó Fibla. “De momento, este 2025 ya hemos realizado unas 200 pruebas y tres casos han resultado positivos. Hasta hace dos años, la tendencia era encontrar dos o tres al año (realizando entre 500 y 600 pruebas)”, afirmó el presidente de la Fundació. El repunte coincide con un aumento general de las enfermedades de transmisión sexual como la sífilis o la gonorrea, según Fibla. Entre las causas, señaló cierta relajación en las medidas de protección sexual y, a su vez, el aumento de las personas que se someten a los cribajes. “Ya es lo que queremos, que las personas se hagan la prueba, pues se estima que más de 30% de personas infectadas de VIH desconocen su condición”, explicó.