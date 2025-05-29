Lleida vive su día más caluroso

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El calor se intensificó durante el día de ayer en las comarcas leridanas y las temperaturas máximas superaron los 35 grados (Seròs, 35,3º) o los llegaron a rozar a lo largo de la tarde (Alcarràs, 34,9º; y Lleida, 34,4º), los registros más altos en lo que llevamos de año. De acuerdo a las previsiones, el pico de calor se alcanzará entre hoy y el domingo. Según la Agencia Estatal Meteorológica, en el conjunto de España podrían registrarse las temperaturas más altas desde al menos 1950 para estas fechas (superando los 40º). Para combatir el calor, algunos centros de personas mayores de Lleida ya han activado sus respectivos protocolos. Es el caso de la Residència i Centre de Dia Balàfia II de Lleida, que el martes activó su programa, que “estará vigente hasta finales del verano”, aseguró su directora, Laura Lozano. “Hemos puesto el aire acondicionado en todo el centro y cambiado las cortinas de las habitaciones por unas que protegen más del sol”, apuntó. Asimismo, de acuerdo con la Generalitat, Balàfia II ha colocado un cartel en su entrada que indica que es un refugio climático. Por su parte, el protocolo del Centre Geriàtric Lleida incluye otras medidas, como poner agua y fruta fresca a disposición de los usuarios, familiares y equipo humano, y neveras en los espacios de convivencia. También cuentan con un sitio al aire libre protegido del sol, adaptan las dietas de los usuarios en función de sus preferencias y organizan excursiones a piscinas públicas en grupos reducidos, según explicaron Alba Mor y Cristina Jofre, responsables de Calidad de la residencia y centro de día.

Los centros educativos de Lleida también toman medidas para paliar el calor en las aulas. Los más afortunados disponen de espacios con climatización, como el instituto escuela Torre Queralt, en el barrio del Secà de Sant Pere. Tienen aire acondicionado en educación Infantil y el pasillo, y hace dos años compraron también ventiladores. En el colegio La Mitjana, en Pardinyes, utilizan estos aparatos, ya que la climatización por el momento no funciona bien. En el Frederic Godàs hay algunos espacios climatizados, pero se sirven también de ventiladores. Por otro lado, en los centros en los que no tienen ni una cosa ni otra, como el Magí Morera de la Mariola, pasan los días d calor como pueden, velando por la hidratación de todos, tanto en las aulas como en el comedor.

Inversión de 20.000 euros para ventilar cien terneros

El sector ganadero afronta importantes inversiones en favor del bienestar de los animales en diferentes aspectos, incluida la adecuación de la temperatura y, por ejemplo, instalar ventiladores para una granja con unos cien terneros requiere de un desembolso de entre 18.000 y 20.000 euros. Así lo explicó ayer el líder de JARC y ganadero de Torre-serona, Joan Carles Massot, quien indicó que también supone una mejora de rentabilidad productiva y de ahorro de paja con menos cantidad de deyecciones. Además de la inversión inicial, los ganaderos han de afrontar el coste de la electricidad. En muchas granjas, indicó, este gasto se minimiza con instalaciones de energías renovables para autoconsumo en las explotaciones. Este es un tipo de refrigeración de granjas abiertas mientras que explotaciones avícolas o porcinas cuentan con otros sistemas.

Por otra parte, en las explotaciones agrícolas, como viene siendo habitual en Lleida, payeses y trabajadores tratan de evitar las horas de más calor en los campos con el establecimiento de jornadas continuadas de mañana, explicó Massot. Con todo, recordó que estas puntas de calor en mayo no son excepcionales y recordó que en verano se puede llega a 40 grados.