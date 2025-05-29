Reinserción cultivando fresas

“Me gusta aprender más de la naturaleza”- Musta, uno de los jóvenes que participan en este proyecto, destacó que “me gusta poder aprender más de la naturaleza, de los compañeros y de los profesores”. Por su parte, Josep ve la jardinería como “un buen proyecto y una oportunidad laboral”. - JORDI ECHEVARRIA

Menores y jóvenes internos en el centro de justicia juvenil El Segre del departamento de Justicia contribuyen a la recuperación de la variedad autóctona de la fresa de l’Horta. Se trata de un proyecto en colaboración con la Paeria y la UdL en el que los alumnos del Programa de Formación e Inserción (PFI) aprenden el oficio de jardinería como una salida profesional, además de los valores de solidaridad, sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. No es la primera vez que participan en la recuperación de la fresa de l’Horta pero sí el mejor año, con una buena producción. Así lo aseguró la profesora y educadora del centro, Eva Muelas, quien explicó que este año se han conseguido 400 plantas. Estas se repartirán entre las siete escuelas bressol municipales de Lleida, los colegios adscritos al proyecto Escoles Sostenibles y la Xarxa de Balcons Verds.

“Los que pueden salir del centro han ido a conocer a la productora de l’Horta que nos proporciona las plantas y las hemos cuidado hasta poder entregarlas. La intención es repetir el año que viene”, destacó. Por su parte, Ana Miranda, directora de los servicios territoriales de Justicia en Lleida, destacó que “es una forma que puedan aprender un oficio y tener una oportunidad en el futuro”. Recordó que el 7% de los menores con medidas judiciales están en un centro de internamiento y el 70% de los delinquen no reincide. “No nos quedaremos aquí y seguimos trabajando para lograr el 100%”, recalcó. Mientras, la primera teniente de alcalde de la Paeria, Begoña Iglesias, remarcó que uno de los objetivos es poner en valor el cultivo tradicional de la fresa de l’Horta, que calificó de “especial” y “única”, y explicó que se entregarán 70 plantas a las escolas bressol municipales, otras 200 a la Xarxa de Balcons Verds y el resto, a los colegios del programa Escoles Sostenibles.