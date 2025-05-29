Ya no los verás: los envases que desaparecerán en los próximos años

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Unión Europea ha dado un paso firme en su estrategia contra la contaminación por plásticos con la reciente aprobación de un reglamento que transformará radicalmente el sector del envasado. La nueva normativa, que contó con el respaldo de 476 eurodiputados, establece objetivos concretos para reducir residuos y eliminar gradualmente ciertos envases de plástico de un solo uso, aunque todavía requiere la aprobación definitiva del Consejo Europeo para entrar en vigor.

El reglamento establece una hoja de ruta con metas progresivas de reducción: un 5% menos de envases para 2030, 10% para 2035 y hasta un 15% para 2040. Además, limita al 50% el espacio vacío permitido en paquetería de comercio electrónico. Entre los envases que quedarán prohibidos figuran los utilizados para frutas y verduras frescas sin procesar, los empleados en consumo in situ en establecimientos hosteleros, los monodosis para condimentos y productos de higiene, las bolsas ultraligeras de menos de 15 micras, y aquellos que contengan sustancias PFAS en contacto con alimentos.

La mayoría de estas prohibiciones comenzará a aplicarse desde el 1 de enero de 2030, aunque se contempla la posibilidad de excepciones de hasta cinco años para determinados países bajo condiciones específicas. La legislación pretende impulsar el uso de materiales sostenibles como el vidrio, el metal y los bioplásticos certificados.

Flexibilidad para pymes y nuevas obligaciones para hostelería

El texto legislativo incluye consideraciones especiales para pequeñas y medianas empresas, reconociendo sus circunstancias particulares y otorgándoles cierto margen de adaptación. Por otra parte, los establecimientos hosteleros deberán permitir que los consumidores utilicen sus propios recipientes para comida y bebida para llevar, y tendrán la obligación de ofrecer al menos un 10% de sus productos en envases reutilizables para 2030.

Se han establecido también objetivos específicos para el sector de bebidas, con algunas excepciones para productos como leche, vino y licores. Estas medidas responden a un problema creciente: aunque el sector del envasado generó 355.000 millones de euros en la UE durante 2018, la producción de residuos ha aumentado desde los 66 millones de toneladas en 2009 hasta los 84 millones en 2021. En la actualidad, cada europeo genera 188,7 kg de residuos de envases al año, una cifra que podría alcanzar los 209 kg en 2030 sin estas intervenciones.