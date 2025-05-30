El cardiólogo José Abellán advierte: “Para dormir mejor, evita tumbarte durante el día”

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El cardiólogo José Abellán ha compartido recientemente una serie de recomendaciones prácticas para mejorar la calidad del descanso, destacando que "para descansar mejor, no te acuestes ni adoptes la posición de tumbado durante el día". Este consejo llega en un momento crítico, cuando la Sociedad Española del Sueño ha revelado que más del 50% de los españoles no duermen las horas recomendadas y aproximadamente 4 millones de personas en el país padecen algún tipo de trastorno relacionado con el sueño.

Los problemas de descanso representan un factor de riesgo significativo para diversas patologías, especialmente las cardiovasculares. Ante cualquier indicio de alteraciones en el sueño, los expertos recomiendan acudir al médico de cabecera como primera medida, ya que dormir mal no constituye una simple molestia, sino un problema de salud que puede derivar en complicaciones mayores.

El Dr. Abellán, con una amplia trayectoria profesional en el ámbito de la cardiología, ha publicado recientemente un artículo divulgativo que recoge su experiencia clínica y observaciones directas con pacientes. Su formación incluye una licenciatura en Medicina por la Universidad de Murcia, especialización en Cardiología en el Hospital Universitario Santa Lucía y un doctorado, además de diversos másteres en áreas como riesgo cardiovascular, cardiología intervencionista y diagnóstico por imagen.

El descanso como necesidad biológica fundamental

En su artículo, el Dr. Abellán subraya uno de los errores más comunes en la sociedad actual: considerar el descanso como "perder el tiempo". Según explica, vivimos en un entorno dominado por la inmediatez y la estimulación constante, lo que provoca que muchas personas releguen el descanso a un segundo plano, cuando en realidad constituye una necesidad biológica esencial.

"El descanso no es un lujo", afirma el especialista, quien explica que dormir adecuadamente regula funciones vitales como la presión arterial, el ritmo cardíaco y el equilibrio hormonal, todos ellos factores determinantes para la salud cardiovascular. Por ello, las personas con patrones de sueño deficientes presentan un mayor riesgo de sufrir eventos cardiovasculares adversos.

Estrategias efectivas para mejorar la calidad del sueño

Entre las recomendaciones más sorprendentes que ofrece el cardiólogo murciano destaca la de no adoptar la posición horizontal durante el día si no se va a dormir. Esta práctica, aparentemente inofensiva, puede alterar significativamente los ciclos naturales del sueño y dificultar el descanso nocturno.

Además, el Dr. Abellán propone otras estrategias igualmente efectivas:

- Exponerse a la luz solar matutina para sincronizar el reloj biológico interno.

- Mantener un nivel adecuado de actividad física durante el día, evitando el ejercicio intenso en las horas previas al sueño.

- Evitar las cenas copiosas o tardías, teniendo en cuenta que el proceso digestivo se ralentiza durante la noche.

- Dormir en una habitación con temperatura óptima, idealmente entre 20 y 21 grados centígrados.

- Reducir la exposición a la luz azul emitida por dispositivos electrónicos al menos una hora antes de acostarse.

- Considerar el consumo de una infusión nocturna como parte de un ritual relajante previo al descanso.

¿Por qué los hábitos diurnos son clave para el descanso nocturno?

El Dr. Abellán concluye en su artículo que uno de los errores más frecuentes es intentar solucionar los problemas de sueño centrándose exclusivamente en el momento de acostarse. Sin embargo, según explica, "el truco para descansar mejor puede estar más en tu día que en tu noche", subrayando que los hábitos y rutinas durante las horas de luz influyen directamente en la calidad del descanso nocturno.

Esta perspectiva integral del descanso resulta fundamental para abordar de manera efectiva los trastornos del sueño, un problema que, aunque silencioso, afecta significativamente a la salud y calidad de vida de millones de españoles.

¿Cómo afecta la falta de sueño a la salud cardiovascular?

La conexión entre el sueño deficiente y los problemas cardíacos está ampliamente documentada en la literatura científica. Cuando una persona no descansa adecuadamente, se producen alteraciones en diversos parámetros fisiológicos que incrementan el riesgo cardiovascular. Entre estos cambios destacan la elevación de la presión arterial, el aumento de marcadores inflamatorios y alteraciones en el metabolismo de la glucosa.

Estudios recientes han demostrado que las personas que duermen menos de 6 horas por noche de forma habitual presentan un riesgo significativamente mayor de desarrollar hipertensión arterial, enfermedad coronaria e incluso sufrir un infarto de miocardio, en comparación con quienes mantienen patrones de sueño saludables de 7-8 horas.

¿Cuáles son los trastornos del sueño más comunes en España?

Entre los trastornos del sueño más prevalentes en la población española destacan el insomnio, que afecta aproximadamente al 20-30% de los adultos; la apnea obstructiva del sueño, presente en cerca del 4-6% de la población; el síndrome de piernas inquietas, que padece entre un 5-10% de los españoles; y los trastornos del ritmo circadiano, cada vez más frecuentes debido a factores como el trabajo por turnos y el uso excesivo de dispositivos electrónicos.

Estos trastornos no solo afectan a la calidad de vida de quienes los padecen, sino que también tienen un impacto considerable en la economía y el sistema sanitario, debido al aumento de absentismo laboral, la disminución del rendimiento y el incremento en la utilización de recursos sanitarios asociados a sus complicaciones.