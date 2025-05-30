Federico Merino, ginecólogo, advierte sobre los efectos adversos del vapeo sobre la fertilidad

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El ginecólogo especialista en Medicina reproductiva y director de IVI Málaga, Federico Merino, ha lanzado una importante advertencia sobre los efectos adversos científicamente demostrados que tienen los vapeadores y dispositivos similares sobre la fertilidad tanto de hombres como de mujeres, incluidos los más jóvenes, debido principalmente a la presencia de nicotina y diversos compuestos tóxicos en estos productos.

Con motivo de la celebración del Día Mundial Sin Tabaco, que tiene lugar este sábado, el especialista ha puesto el foco en cómo el consumo de estos dispositivos electrónicos afecta negativamente a diversas etapas del ciclo reproductivo. Entre los efectos más preocupantes destaca la reducción en la calidad de óvulos y espermatozoides, así como alteraciones significativas en el desarrollo fetal, consecuencias que habitualmente son subestimadas por los consumidores habituales de estos productos.

Según datos recientes de la Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España (EDADES 2024), el grupo de población entre 15 y 24 años muestra la mayor prevalencia de consumo de vapeadores, un dato especialmente alarmante considerando los efectos a largo plazo que puede tener en su salud reproductiva futura.

Impacto de los vapeadores en la fertilidad femenina

El doctor Merino ha detallado cómo la nicotina presente en los vapeadores puede provocar diversos efectos nocivos en la salud reproductiva de las mujeres. Entre ellos, destaca una notable reducción de la actividad ovulatoria, la destrucción de folículos ováricos esenciales para la reproducción y dificultades en la implantación embrionaria, factores que en conjunto incrementan significativamente el riesgo de infertilidad.

Otro efecto particularmente preocupante es la aceleración en la disminución de la reserva ovárica, comprometiendo gravemente la calidad de los ovocitos. "Sin duda, la primavera es una temporada ideal para despertar buenos hábitos de salud y tomar decisiones que nos cuidan", ha señalado el especialista, destacando la importancia de la concienciación sobre estos riesgos.

El ginecólogo también ha advertido sobre un fenómeno especialmente alarmante: la nicotina puede inducir menopausia precoz, un proceso asociado al envejecimiento acelerado que afecta tanto a las fumadoras activas como a las pasivas expuestas al humo de segunda mano. Este efecto está relacionado con la hormona antimülleriana (AMH), un indicador clave de la reserva ovárica que disminuye naturalmente con la edad, pero cuyo deterioro puede acelerarse significativamente por la exposición a la nicotina.

Consecuencias durante el embarazo

Las investigaciones científicas han demostrado que el uso de cigarrillos electrónicos durante la gestación está asociado con un incremento notable en el riesgo de complicaciones obstétricas. Entre ellas destacan el parto prematuro y la restricción del crecimiento fetal, que frecuentemente deriva en bebés con bajo peso al nacer.

Estos efectos adversos pueden tener consecuencias a largo plazo para la salud del recién nacido, lo que hace especialmente importante la concienciación entre mujeres en edad fértil o que planean un embarazo sobre los riesgos asociados al consumo de vapeadores y productos similares.

Efectos de los vapeadores en la fertilidad masculina

En el caso de los hombres, el especialista ha explicado que la nicotina contenida en los vapeadores posee la capacidad de afectar negativamente a la producción espermática, deteriorando significativamente tanto la calidad como la motilidad de los espermatozoides, factores cruciales para lograr una concepción exitosa.

"Algunos estudios han evidenciado que su consumo es susceptible de alterar el ADN de los espermatozoides e incrementar la probabilidad de mutaciones genéticas en la descendencia", ha precisado el doctor Merino, subrayando la gravedad de estas alteraciones genéticas que podrían transmitirse a futuras generaciones.

La reducción en la calidad del esperma asociada al consumo de vapeadores puede manifestarse en parámetros como una menor concentración espermática, motilidad reducida y alteraciones morfológicas, todos ellos factores determinantes para la capacidad reproductiva masculina.

Los jóvenes, un grupo especialmente vulnerable

El ginecólogo ha querido hacer especial hincapié en el impacto que estos dispositivos tienen en la población más joven, donde los vapeadores han ganado una enorme popularidad en los últimos años. Según los datos más recientes, el grupo de edad entre 15 y 24 años muestra las mayores tasas de consumo de estos productos.

Este fenómeno resulta particularmente preocupante considerando que los efectos negativos sobre la fertilidad pueden manifestarse incluso antes de que estos jóvenes contemplen la posibilidad de formar una familia, comprometiendo potencialmente su capacidad reproductiva futura sin que sean plenamente conscientes de ello.

"Fomentar la conciencia sobre los riesgos asociados al hábito tabáquico desde edades tempranas y las consecuencias ligadas a su consumo es esencial para avanzar hacia una sociedad más saludable", ha concluido el doctor Merino, destacando la importancia de la educación y la prevención para abordar este problema de salud pública.