El pueblo de Lleida donde toda la familia puede disfrutar de un festival con 30 representaciones de teatro, circo, títeres y artes escénicas

El municipio de Torrelameu, en la comarca de la Noguera, acoge este fin de semana la novena edición del Festival Marrameu, un acontecimiento dedicado a los cuentos y espectáculos infantiles que se ha consolidado como una cita imprescindible para las familias leridanas. Desde mañana y hasta el domingo, el pueblo se transformará en un escenario al aire libre donde 19 compañías, la mitad de ellas de Lleida, ofrecerán un total de 30 representaciones de teatro, circo, títeres y artes escénicas.

La programación de este año se distribuirá en cinco espacios diferentes: la Plaça, la Creu, l'Església, la Llar i la Sala, convirtiendo todo el núcleo urbano en un gran escenario cultural. De los espectáculos programados, la mitad serán gratuitos, mientras que la otra mitad tendrán un precio simbólico de 3 euros, hecho que reafirma la voluntad de los organizadores de hacer accesible la cultura a todo el mundo. El festival empezará el sábado a las 18.00 horas con el espectáculo "Apicirc", de la compañía Pessic de Circ, en el espacio de la Creu, y finalizará la jornada en las 22.30 con "Pinocchio", de La Baldufa, en la Plaça. El domingo, las actividades se iniciarán en las 10.00 de la mañana nuevamente con "Apicirc" y se clausurarán a las 20.30 con "The incredible box", de la compañía Lo Tal, en la Plaça.

Un festival nacido para potenciar las artes escénicas en el territorio

El Festival Marrameu nació con el objetivo de potenciar las artes escénicas en las regiones leridanas y crear un espacio de encuentro cultural para las familias. Bajo la dirección artística de la compañía Pistacho Teatro y con el apoyo del Ayuntamiento de Torrelameu, este certamen ha demostrado que los municipios pequeños también pueden acoger acontecimientos culturales de calidad sin necesidad de grandes presupuestos.

Uno de los aspectos más destacados del festival es su carácter inclusivo. Como cada año, se habilitará un punto de atención específico para personas con necesidades especiales, asegurando que todo el mundo pueda disfrutar de los espectáculos en igualdad de condiciones. Además, ayer estaba previsto un taller de ilustraciones y arte, a cargo de Anna Mongay, con alumnos de ciclo medio de las escuelas de Menàrguens, Corbins y Torrelameu, como actividad previa al festival.

Más allá de los espectáculos: juegos y productos infantiles

El Festival Marrameu no sólo ofrece espectáculos de calidad, sino que también propone otras actividades complementarias. Los visitantes podrán disfrutar de espacios dedicados a los juegos de madera tradicionales, donde tanto pequeños como mayores podrán divertirse mientras descubren formas de entretenimiento que han perdurado generaciones. Además, se instalarán paradas de venta de productos infantiles como juguetes, textil y cuentos, convirtiendo el festival en una experiencia completa para las familias.

Torrelameu: un pueblo con encanto en la comarca de la Noguera

Torrelameu es un pequeño municipio de 10,94 km² situado en la parte meridional de la comarca de la Noguera, al límite con el Segrià. A pesar de sus dimensiones reducidas, el pueblo cuenta con un rico patrimonio arquitectónico y cultural que lo convierte en un lugar atractivo para los visitantes.

Entre los elementos patrimoniales más destacados se encuentran la iglesia de la Verge de l'Assumpció y el Molí del Duc, una antigua harinera construida en 1929 que conserva la maquinaria original y que actualmente se ha reconvertido en un complejo para celebraciones. El municipio también cuenta con tres norias históricas que antiguamente se utilizaban para regar los campos aprovechando el agua de la acequia de Torrelameu. La más antigua, situada en el Parc de la Noria en el núcleo urbano, fecha de finales del siglo XVIII o principios del XIX.

Otro elemento distintivo de Torrelameu son las construcciones en tapia, una técnica constructiva muy antigua que consiste en amasar tierra con gravas y cal. Paseando por las calles más antiguos del pueblo, como la calle Major, Boteres, March o por la Plaza de l'Església o de La Creu, se pueden observar casas antiguas de los siglos XVI al XIX, algunas con puertas adinteladas y fachadas de piedra arenosa bien escuadrada.

¿Qué tipo de espectáculos se pueden ver en el festival?

El festival ofrece una amplia variedad de espectáculos que incluyen cuentos, títeres, circo, teatro y otras artes escénicas, todos ellos pensados para un público familiar. Les actuaciones se desarrollan en diferentes espacios del pueblo, creando un circuito cultural que anima a recorrer las calles y plazas de Torrelameu mientras se disfruta de las diferentes propuestas artísticas.