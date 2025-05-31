‘Les xiques ye-yé’ leridanas

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Una veintena de mujeres de entre 76 y 90 años se convirtieron ayer en actrices y protagonistas la obra de teatro Les xiques ye-yé, que se estrenó en el local de la Associació de Veïns de la partida de Montserrat de Lleida. El espacio se quedó pequeño ante el más de un centenar de asistentes, familiares y seres queridos, que no se quisieron perder la función. El espectáculo, que cuenta con guion original, surgió durante los encuentros de Divendres d’Or, una iniciativa de la delegación de Lleida de la Associació Amics de la Gent Gran que reúne a personas mayores todas las semanas en el barrio de Balàfia. Su objetivo es fomentar el ocio y la creatividad de los usuarios, “por ahora, todas mujeres”, señala Arnau Playà, voluntario del proyecto. Fueron ellas mismas quienes propusieron hacer una obra de teatro a los voluntarios, que crearon un guion basado en las vidas de cada una de ellas. “Queríamos hacerlas sentir protagonistas”, explica Playà, que añade: “son mujeres cuya vida la han dedicado a sus hijos, maridos, padres o suegros, y con esta obra demuestran también que su avanzada edad no les impide ponerse a prueba”. En cuanto al título del espectáculo, “la mayoría de las actrices son fans de Concha Velasco, y entre el grupo ya se había popularizado este nombre para referirse a ellas mismas”, afirma Playà. Los voluntarios destacan que “tenemos muchísima suerte de haber encontrado personas tan dispuestas a todo como lo están ellas, porque esto les supone un reto. Son un ejemplo de vejez activa”.

Por su parte, Regina Solsona, vecina de Balàfia de 84 años y usuaria de los Divendres d’Or, está encantada con la iniciativa. “Cuando nos juntamos, lo pasamos estupendamente bien. Muchas de nosotras vivimos solas y pasamos mucho tiempo sin compañía mientras nuestros hijos y nietos hacen sus vidas”, afirma.