El Eternum Fest debuta en Lleida con conciertos y DJs

El tardeo Eternum Fest, organizado por la agencia de eventos leridana Eternum, debutó ayer en la Seu Vella de la capital del Segrià con un cartel musical repleto de artistas locales, tanto emergentes como ya consolidados en el panorama musical. La cita dio comienzo a primera hora de la tarde con el concierto de Finder, un grupo de versiones de los años 80. También estaba prevista la actuación de Lluís Sánchez, que presenta nuevo EP, Una versió més gastada; la artista Abril, que interpretó varios temas como adelanto de su próximo trabajo; el cantante Kelly Isaiah, con su música soul, reggae y urban; y la rumba y el pop del grupo leridano de moda, Claquera. La velada finalizaría con la actuación del cantante y rapero Marc Vi junto al productor y DJ Argibtzz. Asimismo, los DJs Junior Moig y Miquel Cabrera amenizaron parte de la tarde y noche.