El Festival Marrameu de Torrelameu cierra su novena edición con 2.000 espectadores

LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA

El festival de cuentos y espectáculos en la calle de Torrelameu, el Marrameu, concluyó ayer su novena edición, que arrancó el sábado. Desde entonces, este municipio de La Noguera ha recibido a aproximadamente 2.000 visitantes que no se quisieron perder las diferentes funciones de teatro, música, clown circo y títeres que había programado el certamen, organizado por la compañía Festuc Teatre. “El público ha respondido muy bien, pese al calor que ha dominado el fin de semana, estamos muy contentos”, aseguró Pere Pàmpols, director del Marrameu y de Festuc Teatre.

Entre los espectáculos e instalaciones programadas, el Marrameu ha traído este año a Ponent propuestas “pioneras y de primerísima calidad”, según explicó Pàmpols, que han recorrido escenarios en toda Catalunya, España y el resto del mundo. Por ejemplo, El Cau dels Sentits (de Imagin.art) y Sona la Llum (de La Curiosa), que fueron reconocidos en los premios Feten 2024, en Gijón, se pudieron ver tanto el sábado como ayer en Torrelameu. “Desde la organización del Marrameu apostamos para que los más pequeños del municipio y de otros pueblos cercanos puedan tener acceso a artes escénicas de calidad”, aseguró Pàmpols.