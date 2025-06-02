Más de 100 ‘cassoles de tros’, en el concurso de Juneda

El chef Arnau París, miembro del jurado, posó con uno de los grupos participantes en el concurso. - MAGDENA ALTISENT

Un total de 108 cassoles de tros se cocinaron ayer en Juneda, durante la 47ª edición del concurso gastronómico que tiene como protagonista este plato tradicional de Ponent. A lo largo del día, el municipio de les Garrigues recibió a 1.400 visitantes, según informó el consistorio a este diario. El certamen estaba abierto a todo el mundo (no solo a vecinos de Juneda) y las cassoles debían estar hechas de tierra y cada plato se cocinó en fuego de leña. Los cinco miembros del jurado, profesionales del mundo de la gastronomía, repartieron tres premios de valores diversos. Paralelamente, los grupos formados únicamente por participantes de 12 a 18 años, inscritos como collas juveniles, optaron a entradas para el parque de atracciones PortAventura.

Asimismo, la cita acogió actividades infantiles y un baile de tarde.