De Málaga a Lleida: Rosendo Ruiz celebra su centenario en la ciudad

Rosendo Ruiz Sánchez, vecino de Lleida, ha alcanzado la extraordinaria cifra de 100 años de vida. El centenario celebró ayer esta destacada efeméride en la intimidad de su hogar, arropado por sus seres queridos y con la visita institucional de un representante del consistorio leridano.

El homenajeado, natural de Cómpeta (Málaga) donde nació en 1925, se trasladó a la capital ilerdense cuando contaba 26 años, estableciéndose definitivamente en la ciudad catalana. A lo largo de su trayectoria profesional, Ruiz desarrolló su carrera en el cuerpo de la Guardia Civil, donde destacó en una especialidad poco común: el adiestramiento de perros policía, contribuyendo así a la seguridad ciudadana.

Una celebración familiar e institucional

Durante la jornada festiva, el centenario recibió en su domicilio a Carlos Enjuanes, teniente de alcalde y concejal de Acción e Innovación Social de la Paeria, quien quiso sumarse a las felicitaciones en nombre del ayuntamiento leridano.

El legado familiar de Rosendo Ruiz es amplio y constituye uno de sus mayores orgullos. El homenajeado es padre de dos hijos, abuelo de tres nietos y bisabuelo de cuatro bisnietos. Precisamente, la última incorporación a su extensa familia ha sido la pequeña Sofía, nacida el pasado 10 de abril, sumándose así a la celebración de este importante hito vital.