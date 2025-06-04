Graduados en la tercera edad

Publicado por SegreLaia Pedrós Creado: Actualizado:

El Aula de Extensión Universitaria de Lleida cerró ayer el curso marcado por el récord de personas matriculadas. Hasta 1.740 alumnos, casi un 15% más que el ejercicio anterior, han participado en las conferencias programadas durante 9 meses en el edificio del Rectorado de la UdL y las diferentes excursiones culturales. El presidente de la junta organizadora del Aula, Francesc Rué, se mostró muy satisfecho por el éxito de este modelo educativo “que también representa una oportunidad de socializar”. El acto de clausura del curso incluyó el espectáculo El Mentalista, de David Baró, y una actuación de Aula.cor. Con el estreno este curso de las Aulas de Extensión Universitaria de Alpicat, Torà y La Pobla de Segur, ya son 33 las que funcionan en las comarcas leridanas bajo la tutela académica de la UdL. La primera, la de Lleida ciudad, fue creada en el curso 1981-1982.

También celebró ayer el acto de clausura el Aula de Extensión Universitaria de Tàrrega, con 440 alumnos, también cifra récord, y registrando un total de 7.800 asistencias a clases y excursiones. Su presidente, Florenti Sans, afirmó que el objetivo de la 22 edición, la próxima, es superar las 8.000 asistencias. Cabe destacar que es el primer año que se puede tener este dato tras el estreno de un sistema de gestión mediante tarjetas personalizadas que permite hacer este recuento y analizar los temas que generan más interés. Por su parte, Màrius Bernadó, coordinador de las Aulas de Extensión Universitaria de la UdL, puso en valor “el fomento del conocimiento” y la “creación de comunidad”. El acto contó con un concierto a cargo de Habana Vieja Trio y sus Ritmes viatgers.