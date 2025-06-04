La mayoría de españoles mantiene o incrementa su consumo en bares: el aperitivo y el tardeo, los nuevos 'prime time'

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El 63% de los consumidores españoles acude a bares y restaurantes con la misma frecuencia o más que el año anterior, según desvela el 'Barómetro Momentos de consumo fuera del hogar' elaborado por la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) en colaboración con Frit Ravich y Mahou San Miguel. El estudio, que confirma que ocho de cada diez españoles frecuentan estos establecimientos, analiza los patrones de consumo en hostelería y las oportunidades que supone la diversificación de estos momentos para el sector.

El informe destaca que el desembolso económico "no siempre es homogéneo", ya que un 33% de los consumidores incrementa su gasto, un 45% lo mantiene y un 22% lo reduce por precaución o dificultades económicas. Para hacer frente a estas circunstancias, muchos optan por estrategias como acudir en horas menos concurridas, elegir menús reducidos o buscar opciones de precio cerrado.

Diferentes momentos de consumo según el perfil

"Los jóvenes destacan por su preferencia a disfrutar y evadirse a través del consumo en hostelería, mientras que el resto de generaciones buscan equilibrar la calidad-precio y el disfrute", explica la organización. Al mismo tiempo, alternativas como el 'delivery' o los platos preparados del supermercado ganan terreno, abriendo nuevas vías de colaboración entre el 'retail' y la hostelería.

El estudio revela patrones claros según los días de la semana. De lunes a viernes, coincidiendo con la jornada laboral, el 74% de los consumidores realiza un desayuno a media mañana, momento que el 83% de los trabajadores aprovecha para socializar o simplemente ahorrar tiempo.

Durante los fines de semana, el aperitivo y el tardeo se consolidan como los nuevos 'prime times' diurnos, con un 71% y un 58% de los consumidores disfrutándolos respectivamente, principalmente con tapas y cerveza.

Sostenibilidad: una preocupación creciente

En materia de sostenibilidad, un 43% de los consumidores valora especialmente las prácticas sostenibles en los establecimientos, destacando aquellas dirigidas a reducir el desperdicio alimentario, el uso de productos de proximidad y el comercio justo. Los encuestados proponen medidas como ofrecer recipientes para llevar la comida sobrante, menús de última hora a menor precio o diferentes opciones según la cantidad deseada para evitar desperdicios.

El sector Horeca: pilar económico nacional

El análisis de Aecoc señala que las claves para que los establecimientos hosteleros puedan adaptarse mejor a las demandas actuales son "un servicio atento, opciones de menú inclusivas y adaptadas a los gustos de los distintos grupos, y una apuesta clara por la sostenibilidad y la innovación". El informe subraya que el sector Horeca aporta el 6,7% del PIB nacional y alcanzó en 2024 una cifra récord de 1,8 millones de trabajadores, un 5,4% más que el año anterior.

Además, el estudio apunta que el turismo "seguirá siendo un gran impulsor económico", con una previsión de 98 millones de turistas internacionales y un gasto estimado de 135.800 millones de euros, lo que contribuirá a un crecimiento del 4% del PIB turístico, "casi doblando al general".

Según el primer 'Pulso al sector Horeca' elaborado por la organización, el canal decreció en marzo de 2025 un 0,7% respecto al mismo periodo del año anterior, principalmente debido al retraso de la Semana Santa y a factores climáticos. "El 73% de las compañías señala la pérdida de poder adquisitivo del consumidor como el principal reto, seguido de la presión regulatoria y la dificultad para encontrar personal cualificado", ha explicado Pablo de la Rica, responsable del Sector Horeca de Aecoc.

Perspectivas para 2025

En cuanto al futuro próximo, un 36% de los encuestados se muestra optimista de cara a 2025, mientras que un 60% mantiene cautela ante el entorno económico actual. Las prioridades del consumidor estarán marcadas por recuperar su poder adquisitivo (53%), seguido por el deseo de ocio (26,7%) y la búsqueda de salud y bienestar (20%). En el contexto internacional, el 43,3% de las empresas anticipa un impacto significativo de la situación geopolítica en el sector.

Entre las medidas normativas que más inquietan a los empresarios del sector destacan la reducción de la jornada laboral (56,7%), el Decreto de Envases y Residuos (30%) y la normativa sobre distribución urbana (13%). Aecoc subraya que esta presión regulatoria ya ha llevado a más de la mitad de las empresas a revisar sus políticas de compra.