La cooperativa Quàlia atiende a 7.420 personas en 2024

La cooperativa de iniciativa social Quàlia de Tàrrega atendió a 7.420 personas durante el 2024 consolidándose como una cooperativa de ocio transformador. Lluís Nadal, uno de sus socios, destacó la apuesta por la “ruralidad” y por “unos espacios de ocio inclusivo” y por hacer “un territorio sostenible” con la alimentación saludable y de proximidad como ejes. Además, Quàlia sirvió a diario 3.140 menús en 61 comedores -la mayoría escolares- y ocupó a una media de 473 personas, la mayoría mujeres, llegando a 52 municipios de Lleida y la Conca de Barberà. Gestionó 99 casals, que beneficiaron a más de 3.000 niños y jóvenes. Además, gestionó 9 campos de trabajo de la Generalitat y 6 campos locales con 261 participantes, así como colonias en Llesp y Gerri de la Sal. También fomentó el ocio inclusivo para personas con discapacidad y problemas de salud mental.

Quàlia cerró 2024 con una facturación de seis millones de euros y un margen de beneficio de un 1%. Entre sus objetivos hay ofrecer actividades de ocio para personas mayores y mejorar el acceso a los servicios.