La naturaleza llega a los niños ingresados en el Arnau

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Aula Hospitalaria Dr. Antoni Cambrodí del hospital Arnau de Vilanova de Lleida inició el martes la Semana del Medio Ambiente con una visita de los Agentes Rurales a los menores ingresados en el Servicio de Pediatría del hospital. En el marco del programa Apropa Natura, los agentes les explicaron en qué consiste su trabajo, la protección del medio ambiente, la prevención de los incendios, la vigilancia del territorio y la conservación del a biodiversidad.