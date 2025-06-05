Museos de Lleida programan visitas guiadas nocturnas en verano para evitar el calor

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Museu Morera y el Centre d'Arts la Panera de Lleida ofrecerán visitas comentadas de noche este verano con el objetivo de invitar a la ciudadanía a disfrutar del arte evitando las altas temperaturas del día. La iniciativa, que ya se llevó a cabo el verano pasado en La Panera, se extiende este año también al Morera y está incluida dentro de la programación 'Estiu en Viu' de la concejalía de Cultura. En total se han programado seis noches de visitas guiadas entre los meses de junio, julio y agosto. La primera llega al Museu Morera este viernes, 6 de junio, a las 21 horas. La propuesta se repetirá el 4 de julio y el 8 de agosto. Con respecto a La Panera, las visitas tendrán lugar los días 10 de julio y 7 y 8 de agosto.

La cita en el Museu Morera incluye 'Arrels i horitzons, més d'un segle d'art', la muestra con que el equipamiento municipal abrió en la nueva sede de la rambla de Ferran y que se prorroga hasta el 17 de octubre. La visita hace un recorrido por el arte desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, y pone el acento en algunas de las obras de la colección que permiten explicar momentos relevantes de la historia de Ponent.

El público también podrá ver las dos nuevas muestras de Mònica Rikić, y Anna Carreras. 'Psychoflage', la instalación interactiva de Rikić, sumerge al público en un mundo psicodélico y multisensorial. Por otra parte, Anna Carreras presenta 'Bancals i Arrels', una muestra de arte digital generativo que transforma el paisaje rural en código visual. La propuesta incluye un pequeño refrigerio en la terraza del Museu. La visita cuesta 5 euros y se repetirá el 4 de julio y el 8 de agosto.

Por otra parte, el Centre d'Arts La Panera acogerá visitas guiadas nocturnas los días 10 de julio, y 7 y 8 de agosto, a las 21 h. La actividad, que es gratuita, prevé hacer un recorrido por las exposiciones del segundo ciclo expositivo que acoge el equipamiento hasta el 5 de octubre y que tienen la Destrucció/Reset como hilo conductor: Need for Speed, de Karlos Gil (Espai 0), una reflexión sobre el modelo económico de la agricultura; la intervención sensorial Secuencia Plano Secuencia, de Almudena Lobera, al cuidado de Tiago de Abreu Pinto (Espai 1); las ilustraciones de Miguel Bustos, al cuidado de Elisa Munsó (MiniPanera) y las propuestas artísticas en formato libro de la Editorial Brillo, al cuidado de Anna Roigé (Centre de Documentació).