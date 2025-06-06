Delafé y las Flores Azules actúan en la sala Tocata de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El dúo barcelonés Delafé y las Flores Azules, que combina la música pop indie con otras vertientes como el hip-hop y el trip-hop, y encabezada por Óscar de Aniello y Helena Miquel, llega mañana por la noche a la sala Tocata de Lleida (calle Llopis, 11), en uno de los conciertos más especiales que se vivirán en este escenario del centro histórico de la capital del Segrià, que el domingo también organiza un vermú musical al mediodía (12.30). Delafé y las Flores Azules celebró el vigésimo aniversario en el 2023 y ha publicado este año AMOR, su último trabajo después del sencillo Estonosepara: Diez años de rarezas / Diez años de singles (2014), y los álbumes De ti sin mí - De mí sin ti (2013) y Las Trompetas de la Muerte (2010). Todos estos temas harán vibrar mañana la sala Tocata, que hoy (23.00) acogerá la música de Doctor Explosion, y después de una warmup vinyl session (20.00). Para más información, podéis visitar las redes sociales: @tocata. livemusicbrewery.