La espectacular piscina natural en el corazón de Lleida que no te puedes perder este verano

El Forat del Bulí se ha consolidado como una de las piscinas naturales más extraordinarias de Lleida, convirtiéndose en un destino imprescindible para los amantes de la naturaleza y las actividades acuáticas. Situada en el corazón de la provincia leridana, esta maravilla natural se encuentra en el Forat del Bulí, un espectacular desfiladero formado por el río Rialb que atraviesa las calizas occidentales de la sierra de Aubenç, entre Tremp y Coll de Nargó, ofreciendo a los visitantes un espacio natural de gran valor paisajístico y geológico.

Esta formación natural, ubicada entre los municipios de Coll de Nargó y Sant Martí de Rialb, en el extremo norte de la Baronia de Rialb, representa uno de los sistemas de desfiladeros más singulares de Cataluña. Para acceder, hay que dirigirse desde Ponts por la carretera C-1412b siguiendo las indicaciones hacia el Forat del Bulí. El trayecto ofrece ya una primera aproximación a la belleza de este entorno privilegiado que combina agua, roca y naturaleza en estado puro.

La singularidad de este lugar radica en su particular configuración geológica e hidrográfica, que ha generado un sistema fluvial único donde confluyen varios cursos de agua intermitentes: el torrente de Gavarra con su tributario (el torrente de Carreu), el torrente de Cerdanyès y el propio río Rialb, que continúa su recorrido por la Baronía después de atravesar este impresionante accidente geográfico.

Un fenómeno cárstico excepcional

El Gorg del Bulí representa un caso excepcional de carstificación en Cataluña. Consiste en cuatro surcos extremadamente estrechos y profundos, con paredes que en algunos puntos superan los 200 metros de desnivel, creando un paisaje imponente y de aspecto salvaje. El agua del río Rialb presenta un comportamiento hidrogeológico peculiar: se filtra en el lugar conocido como Les Cots y no vuelve a aparecer hasta el Forat de Bulí, dando lugar a una surgencia valclusiana notable.

Este fenómeno hidrogeológico es el responsable de la formación de pozos y piscinas naturales de una belleza extraordinaria, con aguas cristalinas que permiten observar el fondo blanco calcáreo. Finalmente, el río se adentra en un túnel natural abierto a la roca que se extiende a lo largo de unos 100 metros, completando un recorrido fluvial de interés geológico excepcional.

Una excursión imprescindible para los amantes de la naturaleza

La visita al Gorg del Bulí constituye una excursión de dificultad moderada que puede completarse en aproximadamente 3 horas. El recorrido más recomendable empieza en el Barranco de Mas Barrat, que conecta con el río Rialb. Durante el trayecto, los excursionistas pueden desviarse del camino principal para disfrutar de las diversas piscinas naturales que se forman a lo largo del curso fluvial.

Hay que destacar que para llegar al Forat del Bulí es obligatorio entrar en el agua en algún tramo, por lo cual los visitantes tienen que ir preparados con calzado adecuado y ropa que se pueda mojar. Aunque la temperatura del agua suele ser fresca, la experiencia de bañarse en estas piscinas naturales de aguas transparentes, rodeadas de paredes calcáreas blancas, compensa ampliamente este pequeño inconveniente.

Medidas de conservación y recomendaciones para los visitantes

Ante el incremento de visitas que ha experimentado este espacio natural en los últimos años, las autoridades locales han implementado varias medidas para garantizar la conservación de este frágil ecosistema. Se recomienda a los visitantes seguir estrictamente el camino señalizado, no dejar residuos, respetar la flora y fauna locales, y evitar modificar el curso natural del agua.

Además, es aconsejable visitar el Forat del Bulí en temporadas de caudal moderado, ya que en épocas de fuertes lluvias el nivel del agua puede hacer peligroso el recorrido, mientras que en periodos de sequía extrema algunas de las piscinas naturales pueden presentar un caudal reducido que disminuye su espectacularidad.

¿Cómo planificar la visita al Pozo del Bulí ?

Para disfrutar plenamente de esta joya natural leridana, es recomendable visitar el Forat del Bulí durante los meses de primavera y verano, cuando las condiciones meteorológicas son más favorables. Hay que llevar calzado adecuado para caminar por terrenos irregulares y también para mojar, protección solar, agua suficiente y, opcionalmente, equipo para hacer snorkel si se quiere observar el fondo de los pozos.

La proximidad con otros puntos de interés de la zona, como el pantano de Rialb o los pueblos medievales de la Baronía, permite complementar la visita con otras actividades turísticas, convirtiendo la excursión en una jornada completa de ocio y contacto con la naturaleza y la historia de la comarca.

¿Cuál es la mejor época para visitar el Pozo del Bulí ?

Aunque el Pozo del Bulí es accesible durante gran parte del año, los expertos recomiendan planificar la visita entre finales de primavera y principios de otoño. Durante este periodo, el caudal del río Rialb suele ser el adecuado para disfrutar de los pozos con un nivel de agua óptimo, ni demasiado abundante (que podría ser peligroso) ni demasiado escaso.

Los meses de junio, julio y septiembre son especialmente recomendables, ya que las temperaturas son agradables y se puede disfrutar del baño a las piscinas naturales. En agosto, en cambio, la afluencia de visitantes suele ser más elevada, por lo cual la experiencia puede perder parte de su encanto.