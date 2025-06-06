“La Caixa” beca a leridanos ‘brillantes’

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Fundació “La Caixa” ha concedido una beca a dos leridanos para cursar un posgrado en el extranjero. Se trata de Xavier Bonet Casals e Irina Samy Cucurull, quienes se trasladarán a Alemania y Reino Unido, respectivamente, para continuar sus estudios. La entidad ha seleccionado a un centenar de universitarios de entre el total de 1.045 candidatos que se habían presentado a la convocatoria de 2024 (la 43ª edición del programa), siguiendo criterios de excelencia. Incluso algunos de los participantes, según apunta la entidad, “han sido admitidos en algunas de las mejores universidades del mundo”. La ceremonia de entrega de las becas tuvo lugar ayer en CaixaForum Madrid y estuvo presidida por el rey Felipe VI.

Xavier Bonet Casals (1983) cursa un máster en Lingüística Computacional en la Universität de Stuttgart (Alemania). Nacido en Menàrguens, es graduado en Lingüística por la Universitat de Barcelona, donde trabajó con el grupo de investigación Centre de Llenguatge i Computació (Clic). Su trabajo académico se centra en el desarrollo y mejora de corpus lingüísticos como herramienta para entrenar sistemas automáticos capaces de detectar fenómenos online. Entre ellos, la toxicidad en las redes sociales, los estereotipos y la desinformación relacionada con las vacunas del covid.

Por su parte, Irina Samy Cucurull (1999) cursa un máster en Estudios de Migración y Diáspora en la School of Oriental and African Studies de la University of London (Reino Unido). Nacida en Cervera, es graduada en Estudis Globals por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Posteriormente, se especializó en el ámbito de las migraciones en Grecia, Ceuta y las islas Canarias.

Actualmente, Samy desarrolla su actividad profesional en Novact (el Instituto Internacional por la Acción Noviolenta), en Barcelona, donde trabaja en políticas migratorias, derechos de las personas migrantes e incidencia política. También forma parte del Centre de Recursos en Drets Humans del ayuntamiento de Barcelona.

Las 100 becas concedidas este año se reparten entre tres continentes: 71 de ellas son para estudiar en Europa; 27,en Estados Unidos, y dos, en Japón.