Este es el precio de los abonos de las piscinas municipales de Lleida

El Ayuntamiento de Lleida ha anunciado oficialmente los precios de los abonos y entradas para las piscinas municipales para la temporada de baño 2025, que dará comienzo el próximo sábado 14 de junio. Las instalaciones acuáticas de Cappont, Balàfia, Pardinyes, La Bordeta, Secà y Els Mangraners abrirán sus puertas desde las 11:00 hasta las 20:30 horas, manteniendo así la ampliación horaria que se implementó por primera vez durante el verano pasado, una medida que fue bien recibida por los usuarios.

La Paeria ha confirmado que la venta de entradas se realizará prioritariamente por vía telemática, un sistema que busca agilizar el acceso y evitar las habituales colas en los recintos durante los días de mayor afluencia. Los ciudadanos podrán adquirir sus entradas mediante el código QR disponible en la página web piscines.paeria.cat a partir del próximo 11 de junio. Esta herramienta digital no solo pretende mejorar la experiencia del usuario, sino que también permitirá a los gestores controlar de manera más eficiente los aforos de cada instalación, garantizando así el cumplimiento de las normativas de seguridad.

Con el objetivo de no dejar a nadie atrás en esta transición digital, el consistorio ha previsto habilitar un punto de asesoramiento en la concejalía de Deportes para aquellas personas que no dispongan de medios electrónicos o necesiten ayuda para realizar la compra online. Este servicio estará disponible a partir del 11 de junio, en horario de 9:00 a 13:30 horas en días laborables, y permitirá el pago en efectivo.

Tarifas y bonificaciones para la temporada 2025

Respecto a los precios, la entrada individual se mantiene en 3,70 euros, mientras que los abonos de 5, 10 y 20 entradas tendrán un coste de 11,40€, 20,20€ y 35,10€ respectivamente. Estas tarifas representan un ahorro considerable para los usuarios habituales frente a la compra de entradas individuales, con descuentos que pueden alcanzar hasta el 50% en el caso del abono de 20 entradas.

El Ayuntamiento de Lleida ha establecido también una política de gratuidad para diversos colectivos. Las personas mayores de 65 años y jubiladas podrán acceder sin coste alguno a las instalaciones, al igual que los menores de 3 años. Este mismo beneficio se extiende a las personas con una discapacidad igual o superior al 33%, siempre que presenten la acreditación correspondiente.

Además, se han contemplado bonificaciones específicas para familias numerosas y monoparentales, que disfrutarán de una reducción del 25% en los abonos de temporada y en las actividades deportivas dirigidas a niños. Las personas en situación de vulnerabilidad económica también podrán beneficiarse de descuentos especiales, previa valoración y aval de los servicios sociales municipales.

¿Cómo funcionará el sistema de reserva online?

El nuevo sistema de reserva y compra de entradas en línea estará operativo a partir del 11 de junio a través de la web piscines.paeria.cat . Los usuarios podrán seleccionar la instalación de su preferencia, el día y el número de entradas deseadas, y proceder al pago mediante tarjeta bancaria. Una vez completada la transacción, recibirán un código QR que deberán presentar a la entrada de la piscina.

Este procedimiento representa una evolución significativa respecto al sistema tradicional de compra de entradas en taquilla, que solía generar largas colas especialmente en días de calor intenso. La digitalización del proceso no solo agiliza el acceso, sino que también permite a los usuarios planificar con antelación sus visitas, asegurándose la disponibilidad de plazas en la fecha deseada.

Para quienes no estén familiarizados con las herramientas digitales, el punto de asesoramiento habilitado en la concejalía de Deportes ofrecerá asistencia personalizada, garantizando así que la transición hacia este nuevo modelo no suponga una barrera para ningún segmento de la población.

¿Qué documentos se necesitan para obtener las bonificaciones?

Los usuarios que deseen beneficiarse de las tarifas reducidas o gratuitas deberán presentar la documentación acreditativa correspondiente. En el caso de las personas mayores de 65 años y jubiladas, bastará con mostrar el DNI o la tarjeta de jubilación. Para las personas con discapacidad, será necesario el certificado oficial que acredite un grado igual o superior al 33%.

Las familias numerosas y monoparentales deberán presentar el carné correspondiente expedido por la administración competente para disfrutar del descuento del 25% en los abonos de temporada y actividades infantiles. En cuanto a las bonificaciones por vulnerabilidad económica, los interesados deberán tramitarlas previamente a través de los servicios sociales municipales, que evaluarán cada caso de manera individualizada.