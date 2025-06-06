Savia nueva en las notarías leridanas

El pasado mayo tomaron posesión 38 nuevos notarios que ejercerán en Catalunya tras aprobar la última convocatoria de oposiciones. De estos, tres se incorporaron a las notarías de Artesa de Segre, Ponts y El Pont de Suert. En los dos últimos casos son de los más jóvenes de la última “hornada” y que además han hecho de estos municipios su nuevo hogar. Alejandro Aragón París acaba de cumplir los 28 años y es de Málaga. No hace ni un mes que asumió la notaría de El Pont de Suert tras aprobar las oposiciones. “Es un destino tranquilo para empezar. La suerte es que la notaría estaba funcionando, porque el titular de Sort se hacía cargo como sustituto, y hay dos empleadas maravillosas, lo que ayuda mucho”, explica. Sobre las oposiciones, asegura que estudió durante 4 años y 8 meses, con entre 13 y 14 horas diarias. “Solo me permitía el sábado libre”, añade. Pero tenía claro que quería ser notario. “Siempre he pensado que son unos profesionales magníficos, además te permite estar en contacto con los ciudadanos”, asegura. También admite la dificultad de las oposiciones por tener “una dedicación exclusiva”. “No puedes compatibilizarlo con un trabajo, por lo que te mantienen tus padres, aunque sería importante poder contar con ayuda”, defiende. En su caso, tuvo una beca del Colegio de Registradores que, al aprobar la oposición, debe devolver. “Y lo veo bien, claro, para que se pueda beneficiar otro alumno”, destaca. Además, quiere mostrar su agredecimiento a su preparador, Fernando Villanueva, registrador de la propiedad jubilado. “Ha estado conmigo en todo el proceso, incluso en verano y festivos”, remarca.

Sobre su nueva vida en El Pont de Suert dice que “es como una pequeña gran familia, siempre te reciben con una sonrisa”. Respecto al dominio del catalán, ya lo está estudiando. “Aún no he tenido tiempo de hacer un curso, pero uso aplicaciones del móvil y me pongo los subtítulos de las series para ir aprendiendo”, afirma. Como curiosidad: su hermano, de 31 años, también aprobó las últimas oposiciones para notario y ejerce en Asturias.

Por su parte, Jorge Fort Canals tiene 30 años y es originario de Barcelona. También desde el 15 de mayo es el nuevo notario de Ponts, municipio que hasta ahora no contaba con este servicio y que se asumía desde Agramunt. De abuelo y padre notarios, Fort tenía también claro su vocación. “Estuve 7 años y medio solo estudiando, incompatible con la vida laboral, por lo que es vital poder contar con una beca”, explica. Tampoco dudaba de que quería ejercer en Catalunya y, de los destinos que eligió, pudo optar por el de Ponts. De su vida en este municipio de la Noguera asegura que “es una experiencia muy positiva y el ritmo de vida es diferente, pero los vecinos están muy agradecidos de que vuelva a haber un notario en el pueblo”. En estos pocos días de ejercicio, destacan las compraventas, herencias, testamentos y asesoramientos fiscales.