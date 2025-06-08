Food-trucks, animación y música en el Rumm Festival

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los Camps Elisis de Lleida se convirtieron ayer no solo en un refugio climático ante las altas temperaturas registradas en Ponent sino también en una cita gastronómica y de animación familiar de primer orden. Numeroso público disfrutó de la tercera jornada del Rumm Festival, desde el mediodía y hasta medianoche, con la presencia de una treintena de food-trucks de amplia oferta culinaria, con productos tanto de proximidad como de cocinas asiáticas, mexicana o brasileña, ademá de opciones veganas, vegetarianas y sin gluten. Al mediodía estaban previstos espectáculos para los más pequeños, juegos de madera y la actuación de La Cremallera y, por la tarde, música con Los Hernández Rumba y Contiguo Versions. El Rumm Festival finalizará hoy (12.00 a 23.00) con más actividades, por ejemplo la música de Ponent Roots este mediodía.