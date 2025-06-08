GASTRONOMÍA
Food-trucks, animación y música en el Rumm Festival
Los Camps Elisis de Lleida se convirtieron ayer no solo en un refugio climático ante las altas temperaturas registradas en Ponent sino también en una cita gastronómica y de animación familiar de primer orden. Numeroso público disfrutó de la tercera jornada del Rumm Festival, desde el mediodía y hasta medianoche, con la presencia de una treintena de food-trucks de amplia oferta culinaria, con productos tanto de proximidad como de cocinas asiáticas, mexicana o brasileña, ademá de opciones veganas, vegetarianas y sin gluten. Al mediodía estaban previstos espectáculos para los más pequeños, juegos de madera y la actuación de La Cremallera y, por la tarde, música con Los Hernández Rumba y Contiguo Versions. El Rumm Festival finalizará hoy (12.00 a 23.00) con más actividades, por ejemplo la música de Ponent Roots este mediodía.