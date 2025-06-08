Primeros chapuzones de la temporada

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Arbeca, Agramunt, Torrelameu y Linyola fueron algunas de las primeras localidades leridanas que ayer abrieron al público las piscinas municipales. Dieron así por iniciada la temporada de baño, en un fin de semana caluroso en que las temperaturas volvieron a superar los 30 grados. Otros municipios lo harán la próxima semana. Es el caso de la ciudad de Lleida, que ha fijado la apertura para el sábado día 14.

Con respecto a la jornada de ayer, los bañistas, especialmente los más jóvenes, no dejaron pasar la oportunidad de hacer el primer chapuzón. Hubo más afluencia por la tarde que por la mañana. Agramunt, por ejemplo, fue el primer municipio del Urgell a abrirlas. Mañana también lo hará Verdú, el viernes será el turno de Tàrrega y el sábado, de Bellpuig, informa a L. Pedrós.

Dos niñas se lanzan a la piscina media de Agramunt.Laia Pedrós

El resto lo harán coincidiendo con el final del curso escolar y la celebración de la verbena de Sant Joan. Al Urgell, el carné comarcal dará acceso a un total de diecisiete piscinas. El presidente del ente comarcal, José Luis Marín, destacó la buena acogida de la iniciativa que el año pasado vendió un total de 1.679 carnés. Para el mes de agosto está previsto el estreno de la piscina de Montclar d'Urgell, núcleo de Agramunt.

En Torrelameu abrieron la temporada con un vermú de inauguración del bar, en el cual se han hecho mejoras, al igual que el porche, que se ha ampliado y se renovado del todo y que permite refugiar- se del sol y de la lluvia.

Este aspecto presentaban las de Arbeca ayer tarde.Sònia Clivillé

En cuanto al calor, las temperaturas volvieron a superar con creces los 30 grados en la demarcación. En Alcarràs se alcanzaron los 34 grados. Se espera que esta situación se mantenga durante los próximos días.