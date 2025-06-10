PERSONALIDADES
Leridanas entre las más influyentes
La lista ‘Forbes’ incluye a ocho profesionales de Ponent o con raíces que lideran en el cine, el periodismo, la empresa y la política. Aitana Bonmatí, Rosalía y Emma Vilasarau, en el ranking
La revista Forbes ha publicado por primera vez una lista de las 100 mujeres más influyentes de Catalunya y en la que figuran ocho profesionales originarias de Ponent, o raíces en las comarcas leridanas y la Franja, que lideran proyectos en el mundo del cine, el periodismo, la empresa y la política. El ranking ha sido seleccionado por un comité de expertos y consultores liderado por el presidente y editor de Forbes, Andrés Rodríguez, y la presidenta del consejo asesor de Forbes Women, Gloria Lomana.
En el mundo de la empresa, la lista incluye a Ana Vallés, originaria de Binèfar, presidenta de Sorigué; Blanca Sorigué, de La Pobla de Segur, directora del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, y Roser Roca Tohà, de Tremp y directora general y CEO de Airbus GeoTech. Asimismo, en la lista figura la directora de cine Carla Simón, barcelonesa y con raíces en Ponent, que dirigió la película Alcarràs, ganadora del Oso de Oro en la Berlinale de 2022, y Elena de Carandini Raventós, CEO del Castell de Raymat. También incluye a las leridanas Antònia Folguera, Comisaria de Sónar +D y creadora de contenido digital, y a Arantxa Calvera, directora de la Agència Catalana de Turisme. Por último, en el ranking también figura la periodista y escritora de Vinaixa Joana Bonet.
La lista pretende representar el panorama político, social, cultural, artístico, empresarial y deportivo de Catalunya. Así, entre las empresarias se encuentran Rosa Tous, vicepresidenta de la conocida marca de joyería que lleva su nombre, y Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, entre otras. También personalidades políticas como la actual consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, y periodistas como Àngels Barceló, Helena Garcia Melero y Esther Vera. Forbes también destaca personalidades como la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Mercè Caso, y la jefa de Epidemiología de la Vall d’Hebron, Magda Campins. Del ámbito gastronómico figuran las chefs Cerme Ruscalleda y Ada Parellada, y del sector cultural destaca la trayectoria de Emma Vilarasau, Pilarín Bayés, Sílvia Abril, Aitana, Carmen Thyssen y Rosalía. También hay futbolistas del FC Barcelona como Alèxia Putellas y Aitana Bonmatí así como la tenista Paula Badosa. Todas ellas serán reconocidas hoy en una gala que se celebrará en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.