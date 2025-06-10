Los 25 años de las Escoles Especials, en una muestra

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El patio del Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) inauguró ayer una exposición fotográfica con motivo de la celebración de los 25 años del traslado de las Escoles Especials Llar de Sant Josep de la diputación al complejo de la Caparrella. En concreto, las imágenes muestran la trayectoria de este centro de educación especial y asistencia social desde sus inicios, en 1921, en el antiguo convento de las Carmelites Descalces de Lleida. En 1999, debido a necesidades infraestructurales, se tuvo que buscar un nuevo emplazamiento. Fue entonces cuando las Escoles Especials se trasladaron a la ubicación actual: la partida de la Caparrella. La muestra se podrá visitar de manera gratuita hasta el 29 de junio.