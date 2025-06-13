Inauguración del mural por el joven de Balàfia

Balàfia acogerá mañana la inauguración del mural que ha hecho el artista Oriol Arumí en homenaje a Jorge Delgado Ruiz, un vecino del barrio que falleció a los 21 años el año pasado en un accidente laboral. La inauguración coincide con el aniversario de la muerte de este joven, al que la familia y amigos han querido recordar con esta obra, situada en la avenida Marimunt, 66, en la que aparece Jorge con su perro Tayson. Bajo el nombre de Juventud perdida, el mural quiere ser “una expresión colectiva de amor, recuerdos y resistencia. Un símbolo permanente de lo que fue y de lo que sigue vivo en nosotros”, destaca la familia. El acto comenzará a las 19.25 horas y se guardará un minuto de silencio como señal de respeto y reflexión a las 19.30 horas. Arumí comenzó a pintar este mural de grandes dimensiones el pasado 2 de junio.