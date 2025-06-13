La piscina natural de acceso fácil y aguas cristalinas a menos de dos horas de Lleida: el paraje ideal para una escapada de verano

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Lleida esconde auténticos tesoros naturales para quienes buscan refrescarse en los meses de calor sin acudir a las abarrotadas playas o piscinas municipales. A menos de dos horas en coche desde Lleida, las Basses del Codó de Coll de Nargó se erigen como una de las piscinas naturales más impresionantes de la región, ofreciendo aguas cristalinas en un entorno de singular belleza paisajística. Este espacio natural, ubicado en la comarca del Alt Urgell, representa una alternativa perfecta para quienes desean conectar con la naturaleza mientras disfrutan de un baño refrescante.

Formadas por el río Valldarques, estas piscinas naturales se caracterizan por sus aguas transparentes que permiten observar el lecho rocoso calcáreo que se sumerge bajo la superficie. El acceso a este paraje natural comienza siguiendo el cauce del río Sallent, que eventualmente se encuentra con el Valldarques. Aunque el camino incluye un tramo de tierra que puede resultar resbaladizo en determinadas condiciones, el trayecto hasta el destino apenas requiere entre 5 y 10 minutos de caminata. Los expertos recomiendan visitar el lugar temprano por la mañana, especialmente durante la temporada estival, para evitar aglomeraciones y poder disfrutar plenamente de la serenidad que transmite este entorno natural.

La popularidad de estos espacios naturales ha aumentado considerablemente en los últimos años, convirtiéndose en destinos predilectos para excursionistas y amantes de la naturaleza que buscan alternativas a las tradicionales zonas de baño. Las Basses del Codó representan una opción ideal para quienes desean combinar actividad física moderada con momentos de relax, permitiendo a los visitantes desconectar del ritmo acelerado de la vida cotidiana mientras disfrutan de un entorno natural privilegiado.

Características geológicas de las Basses del Codó

La formación de estas piscinas naturales responde a procesos geológicos desarrollados durante miles de años. El agua del río Valldarques ha ido erosionando la piedra caliza característica de la zona, creando estas balsas naturales de contornos redondeados y profundidades variables. La composición mineral del terreno contribuye además a la extraordinaria transparencia del agua, que adquiere tonalidades turquesas en determinados puntos y condiciones de luz.

El entorno circundante está dominado por vegetación típica de ribera, con especies adaptadas a la presencia constante de agua. Este ecosistema singular alberga diversas especies vegetales y animales que han encontrado en este microhábitat las condiciones ideales para su desarrollo. Los expertos en biología señalan que estos enclaves funcionan como pequeños oasis de biodiversidad, especialmente importantes en periodos de sequía.

Recomendaciones para visitar las Basses del Codó

Para disfrutar plenamente de la experiencia en las Basses del Codó, los especialistas en turismo de naturaleza recomiendan planificar la visita con antelación. La temporada ideal para el baño se extiende desde finales de junio hasta principios de septiembre, cuando las temperaturas son más elevadas y el caudal del río se estabiliza tras el deshielo primaveral.

Es aconsejable llevar calzado adecuado para terrenos irregulares, protección solar, agua potable y algún tentempié. Los dispositivos electrónicos deberían protegerse adecuadamente, ya que la humedad y posibles salpicaduras podrían dañarlos. Asimismo, resulta fundamental respetar el entorno natural, evitando dejar residuos y alteraciones en el ecosistema.

Las autoridades locales han establecido algunas normativas para preservar el estado natural de la zona. Entre ellas destaca la prohibición de acampar, hacer fuego o introducir especies exóticas. El cumplimiento de estas directrices contribuye a mantener la integridad ecológica del espacio para futuras generaciones de visitantes.

La ruta de acceso desde Coll de Nargó

El punto de partida habitual para acceder a las Basses del Codó es la localidad de Coll de Nargó, un pequeño municipio de aproximadamente 600 habitantes situado a unos 40 kilómetros de La Seu d'Urgell. Desde el centro urbano, los indicadores señalizan el camino hacia este enclave natural. El recorrido transcurre inicialmente por una pista forestal accesible para vehículos convencionales, aunque en los últimos tramos es recomendable continuar a pie.

Durante el trayecto, los excursionistas pueden observar elementos del patrimonio rural tradicional, como antiguos molinos y pequeñas construcciones de piedra seca que evidencian el aprovechamiento histórico de los recursos hídricos en la zona. Estos vestigios constituyen un atractivo adicional para los interesados en etnografía y cultura local.

¿Cuál es la mejor época para visitar las piscinas naturales de Coll de Nargó?

Aunque las Basses del Codó pueden visitarse durante todo el año, cada temporada ofrece una experiencia diferente. En primavera, el caudal suele ser más abundante debido al deshielo, proporcionando un espectáculo visual impresionante, pero con temperaturas del agua demasiado frías para el baño. El verano constituye, sin duda, la época ideal para disfrutar plenamente de este espacio como zona de baño, con temperaturas del agua más templadas y condiciones meteorológicas favorables.

El otoño tiñe el paisaje circundante con tonalidades ocres y rojizas, creando un marco fotográfico excepcional. Durante esta estación, el número de visitantes disminuye considerablemente, permitiendo una experiencia más íntima con la naturaleza. En invierno, aunque las bajas temperaturas desaconsejan el baño, los amantes de la fotografía encuentran en la posible formación de hielo en los márgenes del río un motivo de interés particular.