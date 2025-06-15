Torre-serona celebra su primera feria de bebidas de proximidad

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Ferments de la Terra, la primera feria de bebidas fermentadas, destiladas, saludables y de proximidad de Torre-serona, tuvo lugar ayer en la pista polideportiva del municipio. El certamen expuso una selección de licores artesanales, cervezas de proximidad, vinos con carácter y elixires sorprendentes, que respetan las técnicas tradicionales con una mirada contemporánea. Los visitantes participaron en diferentes catas y un vermut.