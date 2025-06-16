Furor por el Aula d'Extensió Universitària de Lleida: Colas desde las 5.00 AM para conseguir plazas libres

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

El Aula d'Extensió Universitària (AEU) de Lleida ha abierto este lunes 250 nuevas plazas para acceder a las formaciones que ofrecerá durante el próximo curso, que dará inicio el 1 de octubre. Si bien las inscripciones no abrían hasta las 9.00 horas, la cola se ha comenzado a formar cuatro horas antes (a partir de las 5.00 de la madrugada) en la entrada principal del edificio del Rectorat, la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida. "Las vacantes se han agotado en tan solo una hora, hemos tenido que dejar fuera a más de una cincuentena de personas", asegura el director del AEU de la ciudad, Francesc Rué.

Con este aumento de plazas, el AEU de Lleida llega de nuevo a su tope de 1.750 usuarios. Más 1.500 personas repetirán de cursos anteriores. "Las diferentes formaciones se llevan a cabo en la sala de actos del Rectorat, que tiene capacidad para más de 300 asistentes", explica Rué. Por ello, para que la totalidad de los miembros puedan disfrutar de todas las propuestas, se programan unas cuatro sesiones por temática. "Nos gustaría trasladarnos a alguna otra sala con más capacidad, como el Auditori Municipal Enric Granados, estamos pendientes de reunirnos con la Paeria para trasladar esta demanda", afirma el director.

El Rectorat, en obras para el nuevo curso

El próximo mes comienzan una serie de intervenciones en la sala de actos del edificio del Rectorat "que se prolongarán hasta octubre, de manera que tendremos que buscar otro espacio, en el campus de Cappont, por lo menos durante nuestro primer mes de actividad", apuntó Rué. Previamente, el 30 de septiembre, está previsto un acto para inaugurar el curso en el Auditori en el que se homenajeará al pianista leridano Ricard Viñes, en el marco de la celebración de su centenario, el Any Viñes.