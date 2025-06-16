Sanidad ordena retirar todos los cosméticos de cuatro marcas por graves irregularidades en su fabricación

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, ha emitido una orden de retirada inmediata del mercado español de todos los lotes de productos cosméticos pertenecientes a cuatro marcas: Pirinherbsan, Fontdeblanc, Mythological y ExtrAroma. Esta medida drástica se ha tomado tras detectarse que la empresa fabricante operaba sin contar con la preceptiva declaración responsable y en instalaciones que incumplían la normativa vigente para este tipo de actividad industrial.

Según ha comunicado la AEMPS, las irregularidades fueron inicialmente identificadas por la Subdirección General de Ordenación y Calidad Sanitarias y Farmacéuticas, dependiente de la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria de la Generalitat de Catalunya. Durante las inspecciones realizadas, los técnicos constataron graves deficiencias en las prácticas de fabricación, así como incumplimientos en el etiquetado de los productos, que no se ajustaban a lo establecido por la legislación española y europea en materia de cosméticos.

⚠️Cese de fabricación, de comercialización y retirada del mercado de todos los productos de las marcas Pirinherbsan, Fontdeblanc, Mythological y ExtrAroma



❌La empresa fabricaba sin cumplir con las buenas prácticas de fabricación de productos cosméticoshttps://t.co/vsO70HEgh8 — AEMPS (@AEMPSGOB) June 14, 2025

Ante estas infracciones, las autoridades sanitarias han ordenado no solo la suspensión inmediata de todas las actividades de fabricación, sino también el cese de la comercialización y la retirada del mercado de cualquier producto de estas cuatro marcas que pudiera encontrarse ya en los canales de distribución o en los puntos de venta.

¿Qué implica la falta de declaración responsable en cosméticos?

La declaración responsable es un documento fundamental en el sector cosmético español que garantiza que los fabricantes cumplen con todas las exigencias legales antes de poner sus productos en el mercado. Esta declaración, obligatoria según el Reglamento (CE) Nº 1223/2009 sobre productos cosméticos, supone un compromiso formal por parte de la empresa de que sus instalaciones, procesos y productos cumplen escrupulosamente con los estándares de calidad y seguridad establecidos.

La ausencia de esta declaración, como ha ocurrido en el caso de estas cuatro marcas, representa una grave irregularidad administrativa que pone en entredicho la seguridad de los productos. "Cuando una empresa opera sin declaración responsable, está eludiendo los controles básicos que protegen la salud de los consumidores", explican fuentes del sector.

Además, la AEMPS ha señalado que las instalaciones donde se fabricaban estos cosméticos tampoco cumplían con los requisitos establecidos para garantizar la calidad y seguridad del proceso productivo, lo que añade un nivel adicional de preocupación sobre estos productos.

Deficiencias en el etiquetado: un problema para la seguridad del consumidor

Otro de los problemas detectados por las autoridades sanitarias catalanas fue el incumplimiento de la normativa de etiquetado. El correcto etiquetado de los productos cosméticos no es una mera formalidad administrativa, sino una garantía esencial para los consumidores, ya que debe incluir información sobre ingredientes, fecha de caducidad, precauciones de uso y datos del fabricante.

La legislación española y europea es muy estricta en este aspecto, exigiendo que toda esta información sea clara, legible e indeleble. La ausencia de un etiquetado adecuado puede impedir que los consumidores identifiquen posibles alérgenos o que conozcan las condiciones correctas de uso del producto, lo que podría derivar en reacciones adversas o problemas de salud.

En el caso de las marcas Pirinherbsan, Fontdeblanc, Mythological y ExtrAroma, la AEMPS no ha detallado específicamente qué aspectos del etiquetado incumplían la normativa, pero ha considerado que las deficiencias eran lo suficientemente graves como para ordenar la retirada total de los productos.

¿Cómo afecta esta medida a distribuidores y consumidores?

La orden emitida por la AEMPS tiene implicaciones directas tanto para los distribuidores como para los consumidores finales. En el caso de los distribuidores y comercios, están obligados a retirar inmediatamente de sus estanterías todos los productos de estas cuatro marcas, independientemente del lote o la fecha de fabricación.

Para los consumidores que ya hayan adquirido alguno de estos productos, aunque la AEMPS no ha informado sobre riesgos específicos para la salud, la recomendación implícita es dejar de utilizarlos y devolverlos al punto de venta. Las irregularidades detectadas en la fabricación podrían comprometer la calidad y seguridad de los cosméticos, por lo que lo más prudente es evitar su uso.

Es importante destacar que, según la normativa española de consumo, los compradores tienen derecho a la devolución del importe íntegro cuando un producto es retirado del mercado por orden de las autoridades sanitarias.

¿Qué tipos de productos cosméticos fabricaban estas marcas?

Aunque la comunicación oficial de la AEMPS no especifica qué categorías concretas de productos cosméticos elaboraban estas cuatro marcas, el término "cosmético" abarca una amplia gama de artículos para el cuidado personal. Según la definición legal recogida en el Reglamento europeo, se consideran cosméticos todos aquellos productos destinados a ser aplicados en las distintas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o en los dientes y mucosas bucales, con la finalidad de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales.

Por tanto, la orden de retirada podría afectar a productos tan diversos como cremas hidratantes, maquillaje, champús, acondicionadores, geles de baño, desodorantes, perfumes, tintes capilares, protectores solares, dentífricos y muchos otros artículos de uso cotidiano.