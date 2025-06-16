Qué es la técnica del "caminar japonés" y por qué resulta más efectiva que la de los 10.000 pasos

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El tradicional objetivo de los 10.000 pasos diarios, ampliamente difundido como referencia para mantenerse saludable, está siendo cuestionado por un método alternativo denominado "caminar japonés". Esta técnica, desarrollada por el profesor Hiroshi Nose y la profesora asociada Shizue Masuki de la Universidad de Shinshu en Matsumoto (Japón), se basa en intervalos de caminata a diferentes intensidades y promete ofrecer mayores beneficios para la salud en menos tiempo que el objetivo convencional de los 10.000 pasos.

El origen de la recomendación de los 10.000 pasos diarios se remonta a los años 60 en Japón, cuando surgió como parte de una campaña publicitaria para promocionar un podómetro. Aunque esta cifra se popularizó mundialmente como un estándar de salud, los estudios científicos no han logrado establecerla como la referencia ideal. De hecho, diversas investigaciones sugieren que los beneficios para la salud comienzan a manifestarse con cantidades inferiores de pasos y que existen alternativas más eficientes, como el mencionado "caminar japonés".

Esta nueva tendencia fitness está ganando adeptos por su efectividad y accesibilidad, posicionándose como una alternativa más eficiente al tradicional recuento de pasos diarios. Según los especialistas, no solo optimiza el tiempo dedicado al ejercicio, sino que también intensifica los beneficios obtenidos.

¿En qué consiste el método del caminar japonés?

El "caminar japonés" se fundamenta en un sistema de intervalos que alterna fases de caminata a distintas intensidades. La metodología consiste en alternar períodos de 3 minutos de caminata a ritmo intenso con otros 3 minutos a ritmo más pausado, manteniendo este patrón durante al menos 30 minutos, cuatro veces por semana.

Durante la fase de mayor intensidad, el ritmo debe ser lo suficientemente exigente como para dificultar mantener una conversación fluida. En contraste, durante los intervalos de baja intensidad, el ritmo debe permitir hablar con comodidad, aunque con un esfuerzo ligeramente superior al de una conversación sin actividad física.

Una de las grandes ventajas de este método es su simplicidad: solo requiere un cronómetro y espacio para caminar. No necesita planificación exhaustiva ni equipamiento específico, y consume menos tiempo que intentar alcanzar los 10.000 pasos diarios, lo que lo convierte en una opción accesible para la mayoría de las personas.

Beneficios demostrados para la salud

Los beneficios del caminar japonés han sido respaldados por diversos estudios científicos. Una investigación japonesa realizada en 2007 comparó esta técnica con la caminata continua de baja intensidad, cuyo objetivo era alcanzar 8.000 pasos diarios. Los resultados fueron contundentes: los participantes que practicaron el caminar japonés experimentaron una reducción significativa de peso corporal y una disminución más pronunciada de la presión arterial que aquellos que realizaron caminata continua.

Adicionalmente, el estudio evaluó la fuerza en las piernas y la condición física general, comprobando que ambos parámetros mejoraron más notablemente en el grupo que siguió el programa de caminar japonés frente a quienes practicaron caminata continua de intensidad moderada.

Otro hallazgo relevante proviene de un estudio longitudinal que demostró que esta técnica de caminata protege contra el deterioro de fuerza y condición física asociado al envejecimiento, lo que la convierte en una herramienta preventiva especialmente valiosa para personas mayores.

¿Por qué funciona mejor que los 10.000 pasos?

La eficacia superior del caminar japonés frente al objetivo de los 10.000 pasos diarios radica principalmente en el principio del entrenamiento por intervalos. Este tipo de ejercicio alterna períodos de alta intensidad con recuperación activa, lo que permite estimular diferentes sistemas energéticos del organismo y maximizar el gasto calórico incluso después de finalizar la actividad, fenómeno conocido como efecto post-ejercicio (EPOC).

Además, este método resulta más eficiente en términos de tiempo. Mientras que alcanzar 10.000 pasos puede requerir hasta 100 minutos diarios para una persona promedio, el caminar japonés obtiene resultados superiores con solo 30 minutos de práctica, cuatro veces por semana, lo que supone aproximadamente 120 minutos semanales frente a los 700 que implicaría el objetivo de los 10.000 pasos diarios.

¿Quiénes pueden beneficiarse del caminar japonés?

Esta técnica es especialmente recomendable para personas con poco tiempo disponible para realizar ejercicio, ya que optimiza los resultados en sesiones más breves. También resulta idónea para quienes buscan mejorar su condición cardiovascular, reducir la presión arterial o controlar su peso corporal de manera efectiva.

Los especialistas indican que, aunque es una actividad de bajo impacto apta para la mayoría de la población, las personas con problemas cardíacos, hipertensión no controlada o limitaciones físicas importantes deberían consultar con un profesional sanitario antes de iniciar este tipo de entrenamiento por intervalos.

Cómo incorporar el caminar japonés a la rutina diaria

Para quienes deseen probar esta técnica, los expertos recomiendan comenzar gradualmente, especialmente si se tiene un nivel bajo de condición física. Se puede empezar con intervalos de menor duración o intensidad e ir progresando paulatinamente hasta alcanzar el protocolo completo de 3 minutos a cada intensidad.

Es aconsejable realizar un breve calentamiento antes de iniciar la sesión y escoger terrenos llanos al principio, incorporando pendientes o escaleras solo cuando se haya adquirido cierta experiencia con el método. También resulta beneficioso llevar un registro de las sesiones para comprobar la progresión y mantener la motivación.