La pobreza y la soledad crecen en las zonas rurales

LLEIDA

El número de personas en situación de pobreza y soledad no deseada crece en las comarcas leridanas –la última, especialmente, en zonas rurales– y estas situaciones se han convertido en problemas estructurales e invisibles. Esta es una de las conclusiones que expone la memoria conjunta de 2024 de Càritas Diocesana de Lleida, Solsona y Urgell, cuyos resultados se presentaron ayer en un acto en el patio del Institut d'Estudis Ilerdencs presidido por el obispo de Lleida, Salvador Giménez. “Nos encontramos ante una situación de no recuperación”, aseguró Francesc López, secretario general de Càritas Lleida. “Este año hemos atendido a cerca de 8.000 personas y llegado a más de 17.000 beneficiarios indirectos. Para ello, hemos tenido que aumentar los recursos un 10% con respecto al año anterior, hecho que ha supuesto una inversión de más de 8.700.000 €”, apuntó.

Por otro lado, desde la entidad destacaron que el aumento de precios en servicios básicos como la alimentación o el transporte ahoga la economía de muchas familias. Precisamente, la cobertura de necesidades básicas es el ámbito que acumula un mayor número de usuarios atendidos en 2024: 6.671 personas. En este sentido, tanto López como Rafael Allepuz, director de Càritas Lleida, señalaron la vivienda como el principal problema, presente tanto en ciudades como en municipios pequeños. “Vemos situaciones de infravivienda, especialmente entre familias con niños y jóvenes, que se ven obligados a compartir espacios con otras personas”, afirmaron. Esta realidad afecta gravemente a la calidad de vida y la salud emocional de las personas.

Asimismo, resaltaron la transmisión generacional de la pobreza, ya que “el 70% de los hogares que atendemos tienen menores a cargo, y estos niños se ven abocados a heredar la situación de sus progenitores si no se rompen los círculos de exclusión”, concluyeron. La entidad reclamó a la administración pública una mayor implicación en política social para reducir la desigualdad”.