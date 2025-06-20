Homenaje al óptico optometrista Manuel Roure, Creu Sant Jordi 2025, en Mollerussa

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Mollerussa rindió ayer homenaje al óptico optometrista Manuel Roure i Arnaldo, quien fue distinguido con la Creu de Sant Jordi 2025. El acto contó con la presencia de miembros de la corporación municipal, familiares y amigos del homenajeado. Roure firmó el libro de honor de la ciudad, agradeciendo al consisorio el reconocimiento y los 1.900 avales que respaldaron su candidatura a la Creu de Sant Jordi, que fue presentada por el Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya.

Con más de 50 años de trayectoria, Roure ha sido una figura clave en el desarrollo de la optometría en Catalunya, pionero en escribir obras en catalán sobre esta disciplina y referente en el estudio de los predominantes visuales y el entrenamiento visomotor. Su compromiso lo ha llevado a trabajar por la salud visual de personas con discapacidad intelectual. También ha dejado huella participando en entidades como la asociación Acudam, la Fira de Sant Josep o la Associació d’Amics del Bisbe Deig. En su intervención, el alcalde, Marc Solsona, subrayó que personas como Roure forman parte del “corpus social y espiritual” que da identidad a Mollerussa, y lo definió como ejemplo de esfuerzo, conocimiento y sensibilidad.