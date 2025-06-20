Nueva FP para formar a carniceros y charcuteros y frenar el cierre de tiendas en Lleida

Publicado por AZU M.G. Creado: Actualizado:

El Gremi de Cansaladers i Xarcuters de Lleida y la Escola d'Hoteleria presentaron ayer un grado medio de elaboración de productos alimentarios que comenzará el 12 de octubre y en su primera edición contará con 33 plazas. Esta iniciativa llega a raíz de la falta de relevo generacional que está amenazando el futuro de estos negocios, según indica un estudio realizado por el Gremi de Cansaladers i Xarcuters. De 201 que estaban censados en Lleida, 49 han cerrado en los últimos tres años y se prevé que 64 no continuarán en los próximos 5 o 10, lo que supondrá en 15 años una reducción del 56% de los comercios, según indica el informe. La oportunidad de “impulsar un trabajo personalizado y artesanal de la mano de la innovación, la especialización en el sector y dando valor a sus productos en un mercado desconocido para muchos, con propietarios a punto de jubilarse y dificultades para encontrar personal que se comprometa con el traspaso de estos negocios”, les ha llevado a crear “un ciclo de dos años con muchas posibilidades de futuro, prácticas en empresa y con el objetivo de poner en valor un negocio muy rentable y la cultura de gastronomía de proximidad”, afirmó Neus Brenuy, directora de la escuela que presentó estos estudios con Oriol Tarrats y Marc Farràs, secretario del gremio en Barcelona y presidente del gremio en Lleida, respectivamente.