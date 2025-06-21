Aitana Jiménez, una leridana de 24 años, gana el certamen de belleza Miss Grand Spain

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La leridana Aitana Jiménez se coronó el pasado sábado en Adamuz (Córdoba) como Miss Grand Spain, un certamen de belleza en el que participaron representantes de cada provincia. Jiménez, de 24 años, es originaria de Tenerife y hace 3 años que vive en la capital del Segrià, desde donde estudia el grado de Psicología online y trabaja como manicurista. “Me adentré en el mundo del modelaje a los 17 años. Lo que más me gusta de participar en certámenes es poder sacar la mejor versión de mí misma e inspirar a otras personas”, aseguró a este diario. En octubre, Jiménez representará a España en Miss Grand Internacional, que tendrá lugar en Tailandia, y en el que deberá competir con otras 70 aspirantes.