Más madres a partir de los 45 en Lleida

Los nacimientos vuelven a marcar un nuevo aumento este año en las comarcas leridanas. Según los últimos datos publicados por el INE, en los cuatro primeros meses de 2025 vinieron al mundo un total de 1.075 bebés en la provincia, lo que representa un aumento de cerca del 3% respecto al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, si se compara con antes de la pandemia de Covid, se han registrado 101 nacimientos menos. Solo en abril hubo 263 nacimientos, diez más que en el mismo mes del año pasado. De hecho, ha sido el mes de abril más prolífico desde 2020.

Según la edad de la madre, la franja que registra un mayor número de nacimientos se sitúa entre los 30 y los 34 años, con un total de 335. Sin embargo, en esta franja de edad es en la que se ha notado un mayor descenso respecto al año pasado. Entretanto, ha aumentado a partir de los 45 años. Concretamente, una docena de leridanas de entre 45 y 49 años dieron a luz entre enero y abril de este año, dos más que en 2023 y el doble que hace siete años. También han crecido la cifra de los recién nacidos de madres de 50 años o más, con tres en los cuatro primeros meses de este año, cuando el año pasado no hubo ninguno. Entretanto, bajan las madres adolescentes, con 16 leridanas de entre 15 y 19 años hasta abril, cuatro menos que el año pasado y nueve respecto al mismo periodo de 2018. Sí suben las madres de 20 a 24 años, con 111 nacimientos este año frente a los 96 del año pasado, y de entre 25 y 29 años, con un 13% más.

En el conjunto del Estado, nacieron un total de 26.139 bebés en abril, la cifra más alta en este mes desde 2021. Los datos del INE revelan que en ese mes hubo 2.632 nacimientos de madres mayores de 40 años frente a los 2.367 de mujeres menores de 25 años. En los cuatro primeros meses de este 2025 nacieron 103.884 niños en España, según las estimaciones del INE, que destaca que son 986 más que en el mismo periodo de 2024.

Defunciones

Por otra parte, hasta la semana 22 del año (entre 26 de mayo y 1 de junio) se contabilizaron 1.894 defunciones en las comarcas leridanas, según la estadística del INE. Esto representa un 2,28% más respecto al mismo periodo del año pasado. Del total de fallecimientos, 1.562 fueron de personas que tenían 75 años o más. Mientras, perdieron la vida trece leridanos menores de 20 años. En el conjunto del Estado, se registraron 198.049 muertes hasta la semana 32, lo que supone un aumento del 1,33% respecto al año pasado.