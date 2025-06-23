Flores y tradición por el Corpus

Lleida vivió ayer de nuevo la tradición del Corpus. En la capital, más de 140 personas confeccionaron 18 alfrombras de flores y serrín coloreados que decoraron el Eix Comercial. Como novedad, la celebración contó con entidades invitadas del tejido asociativo de la ciudad, que confeccionaron su alfombra con su logotipo. La alfombra más grande de todas, de unos 70 metros cuadrados y con el símbolo de la ciudad, se instaló en la plaza Paeria. Por la tarde después de la eucaristía, se celebró la procesión desde la Catedral para pisar y deshacer las alfombras, tal y como manda la tradición. En el séquito, que abrió l’Àliga, participaron también los gigantes del Patronat del Corpus, los de Ciutat de Lleida, del Grup Cultural Garrigues, del Col·lectiu Cultural Cappont y els de Linyola, que bailaron en la plaza de la Paeira. El Corpus finalizó con los bailes de respeto de L’Àliga dentro de la Catedral.

Esta nueva edición del Corpus es el preludio del próximo encuentro nacional de Catifaires que se celebrará por primera vez en Lleida el próximo mes de octubre. Participarán una quincena de equipos catifaires de toda Catalunya. En Cervera, el Seguici Festiu, que debía desfilar desde la calle Guinedilda hasta la plaza Major, se trasladó al Teatre de la Passió por la lluvia. En Balaguer se elaboraron las alfombras de flores en la calle Miracle desde primera hora y por la tarde tuvo lugar la procesión. Asimismo, Bellcaire d’Urgell también celebró la festividad con una magnífica alfombra floral delante de la iglesia parroquial y contó con la participación de cuatro niñas que este año han hecho la primera comunión. Otras localidades leridanas como Tàrrega o Solsona celebraron también esta fiesta religiosa y de cultura popular con procesiones encabezadas por elementos del folklore local.