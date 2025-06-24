Reivindicación y música para el Día del Orgullo en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Lleida ciudad acogerá el próximo sábado 28 de junio la Festa de l'Orgull con un acto institucional a las 12.00 horas en la plaza de la Paeria. Por la tarde, está prevista una manifestación, que saldrá a las 18.00 horas desde la plaza de la Pau, organizada por Colors de Ponent. A partir de las 20.00 horas, la pista municipal de La Panera acogerá la Festa de l'Orgull 2025, que incluirá el espectáculo familiar Estereotips, a cargo de La Pantomima. La velada musical comenzará con el grupo de versiones Juego de Damas, continuará con un espectáculo Drag Queen y acabará con la música de la Dj local Arca de Noe.

Los actos están organizados por el Servei d’Atención Integral (SAI) y la concejalía de Igualdad, con la colaboración del SAI Segrià del consell comarcal del Segrià y Colors de Ponent. Entretanto, durante el mes de junio se puede ver en OPIs y paradas de autobús el mensaje Lleida, on vivim amb orgull els colors, uno de los ejes de la campaña de la ciudad, que hace referencia al respeto a la diversidad e identidad sexual y a los derechos del colectivo LGTBI+.