Reivindicación y música para el Día del Orgullo en Lleida
Fiesta en la plaza Panera el sábado
Lleida ciudad acogerá el próximo sábado 28 de junio la Festa de l'Orgull con un acto institucional a las 12.00 horas en la plaza de la Paeria. Por la tarde, está prevista una manifestación, que saldrá a las 18.00 horas desde la plaza de la Pau, organizada por Colors de Ponent. A partir de las 20.00 horas, la pista municipal de La Panera acogerá la Festa de l'Orgull 2025, que incluirá el espectáculo familiar Estereotips, a cargo de La Pantomima. La velada musical comenzará con el grupo de versiones Juego de Damas, continuará con un espectáculo Drag Queen y acabará con la música de la Dj local Arca de Noe.
Los actos están organizados por el Servei d’Atención Integral (SAI) y la concejalía de Igualdad, con la colaboración del SAI Segrià del consell comarcal del Segrià y Colors de Ponent. Entretanto, durante el mes de junio se puede ver en OPIs y paradas de autobús el mensaje Lleida, on vivim amb orgull els colors, uno de los ejes de la campaña de la ciudad, que hace referencia al respeto a la diversidad e identidad sexual y a los derechos del colectivo LGTBI+.