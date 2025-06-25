Miguel Teixidó: el mejor de la selectividad de hace 20 años, lleva las matemáticas y la IA al pádel

El Miguel del 2025 delante del Miguel del 2005. En medio, la noticia de hace veinte años. No se ven, pero se miran de reojo, seguro.JOAN TEIXIDÓ

Han pasado dos décadas desde que Miguel Teixidó consiguió la mejor nota de la selectividad de Lleida con un 9,48, (cuándo estaba sobre 10). Ahora, a los 38 años, este matemático nacido en Fraga pero formado académicamente en el Claver de Lleida ha trazado una trayectoria profesional que combina la investigación matemática con la aplicación práctica de la inteligencia artificial y el análisis de datos.

"La verdad es que recuerdo muy poco de la selectividad. Y es que en veinte años han pasado muchas cosas. Ahora tengo tres hijos, y la sensación que el cerebro ha hecho una especie de reset", explica Teixidó, quien después de aquella excelente calificación pudo acceder a la doble titulación de Matemáticas y Telecomunicaciones en la UPC, un programa exclusivo que requería superar una prueba específica que además abría la puerta de becas y programas de residencia.

El mismo año 2005, Teixidó representó España a las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas celebradas en México. "Gané la fase estatal y formé parte del equipo español. Éramos los seis primeros clasificados", recuerda. Aunque reconoce que el resultado no fue bueno, destaca la experiencia y el valor formativo de esta competición que ponía a prueba más la lógica que el cálculo puro.

De la geometría a la consultoría de datos

Después de completar su exigente formación universitaria, Teixidó decidió hacer un doctorado en geometría en la UPC. "Durante la carrera, todo me fue bastante bien y parecía que el camino natural era hacer un doctorado y quizás ser profesor universitario. Pero coincidió con el inicio del boom de la inteligencia artificial, la estadística y el machine learning, y me lancé a ello", explica a SEGRE.

Esta coyuntura lo llevó a entrar en Arcvi, una empresa fundada por compañeros suyos de la Universidad, dedicada a aplicar herramientas matemáticas y estadísticas en consultoría. Actualmente, Teixidó continúa vinculado a este proyecto, que ha evolucionado con el tiempo.

Aiball : matemáticas aplicadas al pádel

Hace un par de años, junto con otros socios, fundó Aiball , una startup que aplica conocimientos matemáticos y de inteligencia artificial en el mundo del pádel. "La mitad del tiempo lo dedicamos todavía a consultoría para grandes empresas, ayudándolas a explotar datos que ya tienen pero que no aprovechan, y la otra mitad al proyecto del pádel", detalla.

Cuando se le pregunta sobre las claves de su éxito académico y profesional, Teixidó rehúye aquello de las mentes privilegiadas y tiene claro de dónde sale tanto conocimiento: "Yo diría que sobre todo viene de una alta curiosidad para todo. Siempre he tenido interés para entender cómo funcionan las cosas. No creo que la memoria sea tan importante". Hace veinte años, preguntado por SEGRE, Teixidó respondió que “si has hecho un buen bachillerato, la selectividad es fácil”.