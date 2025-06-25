Un Sant Joan con incidentes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat atendieron 54 avisos durante la celebración de las verbenas por Sant Joan en las comarcas leridanas. Una de las noches más mágicas del año tuvo su parte trágica, ya que un joven de 25 años falleció al caer desde el Turó de la Seu Vella en Lleida (más información en página 6), y un bebé de un mes resultó herido grave en Palau-Solità i Plegamans (Barcelona). El pequeño presentaba quemaduras de primer y segundo grado en la cabeza a causa de un petardo. Los Bomberos acudieron sobre las 22.00 horas del lunes al aviso de un incendio de vegetación en un solar sin edificar de la calle Til·lers y encontraron a la familia del niño, que fue trasladado por el SEM al hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Mientras, sobre las 00.26 en Castelló d’Empúries (Girona), un hombre sufrió quemaduras graves en un incendio que quemó totalmente una furgoneta: los Bomberos le encontraron fuera del vehículo, el SEM le atendió y fue trasladado también al Vall d’Hebron.

En el conjunto de Catalunya, entre las ocho de la noche del lunes y las ocho de la mañana de ayer, los Bomberos atendieron 1.356 avisos, una cifra considerablemente más elevada que el año pasado, cuando, según el inspector José Luis López, no se llegó a los 900 avisos. La mayoría fueron por incendios urbanos o de vegetación. Por su parte, los Mossos d’Esquadra detuvieron a 32 personas relacionadas con la verbena de Sant Joan mientras que el 112 atendió 12.261 llamadas (un 65% más) vinculadas a 5.571 incidentes en el ámbito de las celebraciones de la fiesta. Durante la noche, 591 personas recibieron asistencia en los centros sanitarios de Catalunya. La mayoría fueron por quemaduras y afectaciones producidas a causa de las hogueras y los petardos. Del total, 23 fueron atendidas en el Alt Pirineu i Aran.

Mientras, los Bomberos recibieron hasta las ocho de la mañana de ayer 54 avisos en las comarcas leridanas, de los que 34 fueron por incendios. Por comarcas, el Segrià fue la que concentró un mayor número, con 18 actuaciones, once por incendios. Entretanto, el SEM hizo una atención por intoxicación y otras tres por accidentes de tráfico.

Las hogueras, la música y las cocas fueron las protagonistas de las fiestas en Ponent. En Les Borges Blanques, tras la llegada de la Flama del Canigó, se encendió la hoguera y se celebró la cena popular, a la que le siguió un concierto de versiones con Sicuta y sesión del Dj Roy G. En La Granja d’Escarp, 250 personas participaron en una gran cena en la que se celebró la coronación de pubilles y hereus, con fuegos artificiales, cocas y música. Tampoco faltó la fiesta en Llavorsí, donde la celebración contó con una cena de verbena, fuegos artificiales y Dj, ni en Maials, con el encendido de las hogueras, cena y música toda la noche. En Guissona se celebró la tradicional verbena con la llegada de la Flama del Canigó, cucanyes y animación musical a cargo de Jaume Ibars.