Técnicas variables de recuperación tras un ictus

Un nuevo estudio realizado entre 118 fisioterapeutas de todo Catalunya pone de manifiesto que no existe un único modelo de fisioterapia “convencional” para la rehabilitación de ictus. Pese a la existencia de guías clínicas internacionales, cada profesional adapta una combinación de técnicas a las necesidades del paciente y a la fase de recuperación. La investigación, liderada desde Lleida, se ha publicado recientemente en la Revista de Neurología.

El estudio impulsado por el equipo de investigadoras del departamento de Enfermería y Fisioterapia de la Universitat de Lleida (UdL) y el grupo de investigación GRECS del Instituto de Investigación Biomédica de Lleida (IRBLleida) ha analizado cómo se aborda la rehabilitación del ictus en el territorio. Los resultados indican que el 57,6% de los profesionales no siguen un método en concreto sino que usan una combinación de métodos ajustándolos según la persona y el momento del proceso de recuperación.

Las técnicas más empleadas incluyen la los ejercicios orientados en tareas concretas, el entrenamiento del equilibrio o el entrenamiento de fuerza, entre otros. En cambio, técnicas como la musicoterapia, el mindfulness o las tecnologías avanzadas se utilizan mucho menos, a menudo por limitaciones de acceso o carencia de formación específica.