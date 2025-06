Dos leridanos atrapados por la crisis entre EEUU e Irán

Dos jóvenes leridanos tuvieron un final de vacaciones a Malasia inesperado a causa de la crisis vivida esta semana entre EEUU e Irán. Según explicaron Laia y Javier a SEGRE, tenían previsto regresar de su viaje, que comenzaron el pasado 12 de junio, el lunes. Sin embargo, ese día Irán lanzó misiles contra una base estadounidense en Qatar. Esto hizo que el regreso de los jóvenes no pudiera ser posible. “Teníamos el vuelo a las 2.55 horas con escala en Doha, pero cuando estábamos a punto de embarcar, nos llegó un mensaje de que se había cancelado”, relataron.

Justo antes, ya habían visto por el móvil las noticias que hablaban del ataque con misiles. “El nuestro fue el primero porque acababa de pasar el ataque, había más de 200 personas, y fuimos al mostrador de la compañía, Malasia Airlines, para informarnos”, aseguraron. Desde las dos de la madrugada y hasta las siete de la mañana, sin tener noticias de qué sería de ellos. “Entonces nos llevaron a un hotel, en Putrajaya, a unos 25 kilómetros de Kuala Lumpur. “Nos dijeron que a las 15.00 horas nos llevarían al aeropuerto. No habíamos dormido nada y a esa hora iban retrasando cada vez más la llegada del autobús hasta que finalmente un responsable del hotel nos dijo que hasta el día siguiente, nada, aunque tampoco lo aseguró”, explicaron. Con esta incertidumbre, decidieron “colarse” en el autocar que llevaba a pasajeros que ya tenían billete para otro vuelo. “Nos plantamos en el mostrador de la aerolínea, otra vez, y nos decían que nos darían vuelos con escala en Doha, que no queríamos porque no era seguro y sabíamos que había miles de personas atrapadas, por lo que no tenía sentido. Al final, nos dieron uno, tras enseñarles nosotros otras opciones, pero tuvimos que esperar una noche más, con escala en Londres. “Si no nos plantamos, a lo mejor todavía estamos allí”, criticaron.

“Nos tuvimos que buscar la vida para poder volver”

Los dos jóvenes leridanos denunciaron la mala gestión por parte de la compañía aérea, ya que había personas que sí pudieron conseguir un vuelo de regreso antes que ellos, sin pasar por Doha. “Si no nos llegamos a buscar la vida, vete a saber cuánto tiempo habríamos tenido que seguir en Malasia, aunque, si lo piensas, era mejor estar allí que lo que nos hubiera pasado al llegar a Doha”, remarcaron. Ambos constataron que había centenares de personas afectadas. “Había gente mayor, estuvimos muchas horas sin dormir y la verdad es que ha sido muy duro”, relataron. Finalmente, su odisea terminó el jueves, cuando al mediodía ya habían conseguido aterrizar en el aeropuerto de El Prat. “Por lo menos, ha sido en el viaje de vuelta”, se consolaron. Con el espacio aéreo de Rusia y Ucrania cerrado para la mayoría de las aerolíneas debido a la guerra, el Oriente Próximo se había vuelto una ruta más importante para los vuelos entre Europa y Asia. En medio de ataques y bombardeos durante los últimos 10 días, las aerolíneas optaron por rutas al norte, vía el mar Caspio, o al sur, a través de Egipto y Arabia Saudí.