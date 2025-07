Día Mundial del Chocolate 2025: descubre cinco destinos irresistibles para chocoadictos

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El 7 de julio se celebra el Día Mundial del Chocolate, una fecha que rinde homenaje a uno de los alimentos más queridos a nivel global. Para conmemorar esta ocasión tan especial, Civitatis, la plataforma líder en venta de actividades y excursiones en español, ha seleccionado cinco destinos imprescindibles donde el chocolate es el protagonista absoluto. Desde la tradición chocolatera suiza hasta la creatividad colombiana, estos lugares ofrecen experiencias inolvidables tanto para auténticos "chocoadictos" como para viajeros curiosos que buscan conocer más sobre este manjar.

El chocolate, en todas sus variantes -con leche, negro, en tableta, caliente o como cobertura- ha logrado trascender fronteras, culturas y generaciones, convirtiéndose en un símbolo universal del placer gastronómico que une a personas de todo el mundo. Las experiencias seleccionadas por Civitatis abarcan desde inmersiones culturales en Cuba hasta museos interactivos en Bélgica, pasando por recorridos temáticos en Brasil, todo ello para celebrar este ingrediente que despierta pasiones en los cinco continentes.

Estos cinco destinos representan no solo la diversidad en la producción y elaboración del chocolate, sino también las diferentes formas en que cada cultura ha incorporado el cacao a sus tradiciones gastronómicas y turísticas. La selección realizada por la plataforma de viajes permite a los amantes del chocolate conocer desde el origen del cacao hasta las más sofisticadas técnicas de fabricación, en un recorrido global que promete satisfacer tanto el paladar como la curiosidad de los viajeros.

Gramado: la capital brasileña del chocolate artesanal

En el sur de Brasil, Gramado se ha ganado merecidamente el título de "capital brasileña del chocolate artesanal". Esta encantadora ciudad cuenta con decenas de marcas locales que han desarrollado una fuerte cultura chocolatera, impulsada principalmente por el turismo. Para descubrir todos sus secretos, nada mejor que el Chocobus, una experiencia única que consiste en un autobús temático que recorre las principales tiendas y fábricas de chocolate artesanal de la ciudad.

Durante el recorrido, los visitantes pueden conocer establecimientos emblemáticos como Prawer y Gramadense, donde se elaboran algunas de las delicias más apreciadas de la región. La experiencia va más allá, ya que también incluye la visita a un hotel completamente inspirado en el chocolate y la posibilidad de participar en un taller para crear tu propia tableta personalizada. Esta actividad representa una opción perfecta para familias, parejas o cualquier persona que desee combinar turismo, diversión y sabores inolvidables en un mismo plan.

Zúrich: cuna de la excelencia chocolatera suiza

Suiza ostenta el récord como el país con mayor consumo de chocolate per cápita en todo el mundo, lo que no sorprende teniendo en cuenta que es la cuna de algunas de las marcas más prestigiosas del sector. En Zúrich, los amantes del chocolate pueden visitar el impresionante Museo Lindt Home of Chocolate, que recibe a sus visitantes con un espectáculo único: la fuente de chocolate más grande del mundo, con una impresionante altura de 9 metros.

Este museo ofrece un recorrido completo por la historia de la producción chocolatera suiza, culminando con una degustación guiada que permite apreciar los matices y la calidad que han hecho famoso al chocolate helvético. Para quienes deseen combinar turismo urbano y experiencias gastronómicas, existe la posibilidad de realizar un recorrido por Zúrich que incluye un agradable paseo en barco por el lago y la visita al museo Lindt, finalizando con la experiencia sensorial de degustar sus famosos productos.

La Habana: una conexión mística con el cacao

Cuba también tiene una relación especial con el cacao, ofreciendo a los visitantes una inmersión profunda en las raíces culturales y místicas de este preciado ingrediente. El tour del chocolate y la miel en La Habana representa una oportunidad única para conocer la íntima relación que el país caribeño mantiene con esta golosina universal.

La experiencia comienza de manera original con una ceremonia de agradecimiento al dios del cacao, seguida por una degustación de chocolates cubanos de producción local. El recorrido incluye también la oportunidad de probar cócteles típicos como la canchánchara, preparada artesanalmente con ron y miel extraída directamente del panal. Como broche de oro, los participantes pueden disfrutar de la creación y degustación de un licor artesanal de chocolate, perfectamente maridado con postres tradicionales y puros, en lo que constituye un auténtico viaje sensorial por las tradiciones cubanas.

Punta Cana: el sabor intenso del cacao caribeño

República Dominicana ocupa un lugar destacado en el panorama mundial del cacao, siendo el noveno mayor productor según datos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). El cacao dominicano es reconocido internacionalmente por su excepcional calidad y sabor intenso, características que lo han convertido en un elemento fundamental tanto de la gastronomía local como de las experiencias turísticas que ofrece el país.

En Punta Cana, uno de los principales destinos turísticos dominicanos, los visitantes tienen la oportunidad de participar en un taller de chocolate artesanal, que incluye una clase práctica sobre la elaboración de trufas y tabletas decoradas. La actividad está diseñada para ser accesible y divertida, incluyendo transporte desde el hotel, degustaciones de diferentes variedades y una copa de mamajuana, la bebida tradicional del país que combina ron, vino tinto, miel y hierbas medicinales, completando así una experiencia gastronómica auténticamente caribeña.

Bruselas: la embajada oficial del chocolate europeo

Considerada por muchos como una de las capitales mundiales del chocolate, Bruselas alberga el prestigioso Choco Story, que funciona como su embajada oficial dedicada a este manjar. Ubicado estratégicamente en el corazón de la ciudad belga, el museo ofrece a sus visitantes un fascinante viaje a través de los 5.000 años de historia del cacao, desde sus orígenes en las civilizaciones mayas y aztecas hasta su posterior popularización en las refinadas pastelerías europeas.

Además de conocer en detalle el proceso de producción, los visitantes pueden disfrutar de una demostración en vivo realizada por un maestro chocolatero y participar en una irresistible degustación de pralinés, la especialidad belga por excelencia. Esta clase interactiva resulta una experiencia deliciosa y educativa para personas de todas las edades, consolidando a Bruselas como un destino imprescindible para los amantes del chocolate que visitan Europa.

La historia del Día Mundial del Chocolate

El Día Mundial del Chocolate, que se celebra cada 7 de julio desde hace más de una década, surgió como una iniciativa para reconocer la importancia cultural, económica y gastronómica de este alimento. Aunque existen varias teorías sobre su origen, la fecha coincide con el día en que el chocolate fue introducido en Europa en el siglo XVI, transformando para siempre los hábitos alimenticios del continente y posteriormente del mundo entero.

Esta celebración ha ido ganando popularidad con el paso de los años, y actualmente es conmemorada en numerosos países con festivales, degustaciones, talleres y promociones especiales. El Día Mundial del Chocolate no solo representa una oportunidad para disfrutar de este manjar, sino también para aprender sobre su historia, sus propiedades y la diversidad de formas en que se consume en diferentes culturas, promoviendo además el comercio justo y las prácticas sostenibles en su producción.

¿Cuáles son los beneficios del chocolate para la salud?

El chocolate, especialmente en sus variedades con alto contenido de cacao, posee numerosos beneficios para la salud cuando se consume con moderación. Estudios científicos han demostrado que el chocolate negro (con un mínimo del 70% de cacao) contiene antioxidantes que pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, mejorar la función cerebral y regular la presión arterial gracias a su contenido de flavonoides.

Además, el chocolate estimula la producción de endorfinas y serotonina, neurotransmisores asociados con la sensación de bienestar y felicidad, lo que explica su efecto positivo sobre el estado de ánimo. También contiene teobromina, un compuesto que actúa como estimulante suave similar a la cafeína, y minerales esenciales como el magnesio, hierro, zinc y manganeso. Sin embargo, los expertos recomiendan un consumo responsable debido a su contenido calórico y de azúcares, especialmente en las variedades con leche y blanco.