La Guardia Civil responde la pregunta de cada verano pero, en lugar de aclararlo, confunde a los usuarios de TikTok

La Guardia Civil ha ofrecido una aclaración sobre la polémica que suscita el uso de chanclas y otro tipo de calzado durante la conducción. En los últimos días, esta cuestión ha generado debate a raíz de la publicación de un video en TikTok debido a contradicciones en la interpretación de la normativa en cuanto a posibles multas. La respuesta oficial no ha satisfecho a buena parte de conductores.

La institución establece que, aunque no existe una prohibición expresa que impida conducir con chanclas o incluso descalzo, la posibilidad de ser sancionado depende en muchos casos del criterio del agente que realice la inspección. Según explican desde la Guardia Civil, "no está prohibido usar este tipo de calzado, pero se recomienda no hacerlo" para garantizar la seguridad. No obstante, "la potestad de imponer una multa dependerá de si el agente considera que ese calzado afecta a la conducción segura".

Esta ambigüedad ha provocado que muchos usuarios expresen su frustración. Por ejemplo, un usuario comenta que "vamos, que me van a multar dependiendo del estado de ánimo del guardia civil", reflejando la percepción de arbitrariedad. Otros preguntan directamente: "¿Se puede conducir descalzo?" o si, siendo legal, existe realmente la amenaza de ser multado. Un usuario incluso asegura que conoce a personas que han sido sancionadas, a pesar de que la normativa no prohíbe ni regula explícitamente el calzado durante la conducción.

Normativa actual sobre el calzado y la conducción

La legislación de tráfico en España, recogida en el Reglamento General de Circulación, establece que todo conductor debe utilizar calzado adecuado que permita un correcto manejo de los mandos del vehículo. Sin embargo, el texto no especifica tipos concretos de calzado prohibidos o permitidos. Esto abre la puerta a interpretaciones según la situación concreta y el criterio del agente de tráfico.

En este contexto, la Guardia Civil 'recomienda evitar calzado que pueda dificultar el manejo de los pedales', como puede ser calzado con suela lisa, chanclas, sandalias o conducir descalzo. Sin embargo, al no estar tipificado como infracción, la imposición de una multa se justifica únicamente si se determina que el calzado es objeto o causa directa de riesgo para la seguridad vial.

Por lo tanto, una inspección rutinaria podría derivar en una sanción si el agente considera que el calzado limita la capacidad de reacción o provoca dificultad para controlar el vehículo. Este factor subjetivo es precisamente el motivo de la polémica, dado que no hay un criterio unánime.

Repercusiones y opiniones ciudadanas

La polémica se ha reflejado en numerosos mensajes de usuarios. Algunos expresan que si se recomienda evitar su uso porque entraña riesgos, "entonces, ¿por qué no se modifica la normativa para que quede claro?" Un usuario de TikTok señala que sería mucho más sencillo "cambiar la normativa e indicar los tipos de calzado que son permitidos" y así terminar con el debate.

Por otra parte, la Guardia Civil insiste en que su función es velar por la seguridad vial, y aunque la normativa puede quedarse corta en este aspecto, el criterio de cada agente se ampara en evaluar las condiciones de conducción para prevenir accidentes. A pesar de todo, usuarios manifiestan descontento en TikTok ante la sensación de arbitrariedad, y preguntas como "¿me pueden multar con chanclas siendo legal?" siguen siendo recurrentes.

No faltan los que defienden el riesgo potencial relatando una experiencia personal donde "una chancla se metió entre los pedales y resultó ser peligroso". Otros recuerdan que el problema real en algunas zonas es el mal estado de las carreteras, que puede ser causa de incidentes más que el tipo de calzado, como apunta otro usuario.

¿Qué recomienda la Guardia Civil sobre calzado para conducir?

A pesar de la falta de una prohibición específica, la Guardia Civil aconseja usar calzado que garantice firmeza y precisión al conducir, como cerrar los zapatos con suela antideslizante y evitar sandalias o chanclas. También recuerdan que conducir con calzado inadecuado podría constituir un factor de riesgo y, por lo tanto, motivo de sanción si produce algún problema o incidente o dificulta el control del vehículo.

En la práctica, y ante la falta de regulación concreta, la recomendación es evitar posibles riesgos y no basar la seguridad en la suerte o en la interpretación del agente que controle la vía.

El debate sobre conducir descalzo

En cuanto a conducir descalzo, que también genera dudas similares, la Guardia Civil indica que no está prohibido en España, pero considera que el mejor calzado siempre será el que permita un control correcto de los pedales, sin interferencias ni dificultades.

Algunos conductores se cuestionan cómo una práctica aparentemente legal puede derivar en multa, a lo que el cuerpo explica que la sanción sería por conducción negligente o imprudente si el calzado (o la falta de él) reduce la seguridad y causa un problema.

Aspectos legales y llamadas a la actualización normativa

La ausencia de una regulación específica sobre el calzado obligatorio para conducir mantiene el vacío que genera inseguridad jurídica para los conductores y agentes de tráfico. Diversos expertos y usuarios reclaman una revisión legislativa concreta que incluya los tipos de calzado permitidos y prohibidos para evitar interpretaciones ambiguas.

Así lo expresa un usuario en TikTok: "¿Por qué no cambiáis ya la normativa y ponéis los tipos de calzado que son permitidos para conducir y fin del dilema?".

Mientras tanto, la Guardia Civil mantiene la recomendación de usar un calzado adecuado y apela al sentido común para prevenir cualquier riesgo que pueda influir en la seguridad vial.