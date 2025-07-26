Animación para todos los públicos: La Bordeta sigue inmersa en sus festejos con la festa de la ‘escumada’

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los barrios de la Bordeta, Jaume I y Raimat celebraron ayer sus Festes Majors siguiendo un amplio programa de actividades que se prolongará todo el fin de semana. La Bordeta tiene prevista hoy una fiesta infantil de la espuma a las 11 h en la plaza del Mercat. La misa y procesión a Sant Jaume en la parróquia de Sant Agustí será a las 20 h. A partir de las 18:30h en el Parc de l’Aigua está programada la fiesta de los 80’ y a las 23:30h está prevista la actuación del grupo Jamaika. Por su parte, l’Associació de Veins de Jaume l tiene previsto a las 10 h su 18º campeonato de bolos en La Panera y a las 11 h el concurso de dibujo infantil y juvenil en el local social. La Colla de Grallers y sus gegants está previsto que desfilen a las 20h dando paso a Els Diables de Lleida que encenderán las fiestas. El tradicional sopar de germanor está previsto a las 22h y más tarde el baile con el grupo G43. Raimat sigue hoy su celebración prevista a las 12:30h en el parque de las piscinas con la 39º edición de su concurso de paellas y un almuerzo popular. La sala de actes del casal social se llenará de música con el concierto ¡Cántame! y el vespreig más rumbero vendrá con el grupo Almayson programado a las 20h. La fiesta está prevista que siga a las 00h con el show Didac Chelist I Led Boys y seguir con los dj’s Hector Ortega, Jordi Laro y Abel Purroy.