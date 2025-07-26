EMERGENCIAS
Envío de alertas de Protección Civil vía satélite
Permite avisar en una zona en la que no se dispone de cobertura de telefonía móvil. Sería una herramienta alternativa
La Generalitat ha impulsado una prueba piloto de envío de alertas de Protección Civil vía satélite a los teléfonos móviles en el municipio de Osor, en La Selva. El objetivo de esta iniciativa, desarrollada por Protección Civil y el Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, es demostrar las capacidades del servicio, que emplea satélites Galileo en una zona donde no se dispone de cobertura de telefonía móvil, y así valorar el uso de sistemas alternativos para alertar a la población en caso de emergencias graves.
Se trata de un servicio en fase de pruebas que dará apoyo y complementará a los actuales servicios de envío masivo de mensajes de alerta a la población en caso de emergencia. A diferencia de las alertas actuales, que dependen de la red telefónica terrestre, EWSS enviará información, alertas e instrucciones de seguridad a móviles, incluso aquéllos situados en zonas sin cobertura, y podrá estar operativo durante un desastre que pueda afectar a las infraestructuras terrestres. Esto permitirá mejorar las actuales capacidades de notificación gracias a la cobertura global proporcionada por los satélites. La demostración se reprodujo un escenario de riesgo de inundación. Desde Osor se emitió la alerta, que se transmitió a los satélites Galileo. Éstos, al sobrevolar la zona de interés, emitieron el mensaje a los móviles situados en la zona de emergencia.