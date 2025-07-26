Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Generalitat ha impulsado una prueba piloto de envío de alertas de Protección Civil vía satélite a los teléfonos móviles en el municipio de Osor, en La Selva. El objetivo de esta iniciativa, desarrollada por Protección Civil y el Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, es demostrar las capacidades del servicio, que emplea satélites Galileo en una zona donde no se dispone de cobertura de telefonía móvil, y así valorar el uso de sistemas alternativos para alertar a la población en caso de emergencias graves.

Se trata de un servicio en fase de pruebas que dará apoyo y complementará a los actuales servicios de envío masivo de mensajes de alerta a la población en caso de emergencia. A diferencia de las alertas actuales, que dependen de la red telefónica terrestre, EWSS enviará información, alertas e instrucciones de seguridad a móviles, incluso aquéllos situados en zonas sin cobertura, y podrá estar operativo durante un desastre que pueda afectar a las infraestructuras terrestres. Esto permitirá mejorar las actuales capacidades de notificación gracias a la cobertura global proporcionada por los satélites. La demostración se reprodujo un escenario de riesgo de inundación. Desde Osor se emitió la alerta, que se transmitió a los satélites Galileo. Éstos, al sobrevolar la zona de interés, emitieron el mensaje a los móviles situados en la zona de emergencia.