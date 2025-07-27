CULTURA
Multitudinaria “ballada de sardanes a la fresca”
Más de 300 personas asistieron el viernes por la noche a la segunda ‘ballada de sardanes a la fresca’ en el Pati de les Escoles de Torres de Segre con la música de la Bellpuig Cobla.
La Bellpuig Cobla inició el baile con la sardana “Vint estius de Sardanes a la Fresca”, encargada por el Consell al músico y compositor Òscar Barqué. También tocaron temas como “A la Cris”, “Plaça Bacardí”, “Gelosa”,“Mil·lenari”, “Catalanitat” o “La reina del Poble Nou”.
En esta ocasión, participaron ayer 10 grupos sardanistas procedentes de Alguaire, Artesa de Lleida, Torrefarrera, Almacelles, Torres de Segre, Alcarràs, Alpicat, Alfés y Lleida.
Asimismo, la Federació Sardanista de les Terres de Lleida ofreció la posibilidad de aprender a bailar sardanas poniendo a un profesor a disposición de quién quisiera.