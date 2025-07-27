Penelles estrena su noche cultural y gastronómica

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Penelles celebró ayer el estreno del Artapa-Visit Penelles, una propuesta veraniega que une arte mural, gastronomía y música en una sola noche. Con una ruta guiada, tapas creativas de proximidad y conciertos al aire libre, este municipio de la Noguera invitó a todo el mundo a disfrutar de esta experiencia.

La actividad comenzó a las 19 horas con una visita comentada a varios puntos de interés patrimonial y artístico de la localidad. Más tarde, a las 20.00 horas, la Plaça Major se convirtió en un gran espacio gastronómico donde seis establecimientos locales ofrecieron cinco tapas diferentes, degustación amenizada primero con la música de HAO Band, siendo la cantante Marina Casellas quien puso el punto final a la velada.